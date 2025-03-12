Торгівельна війна набирає обертів: ЄС оголошує мита на американські товари

Європейський Союз запровадить дзеркальні мита на імпорт зі США на суму 26 мільярдів євро Рішення стало відповіддю на торгівельну політику Вашингтона.

На що поширюватимуться дзеркальні мита ЄС

Яку повідомила Європейська комісія, ЄС відповість на 25% мита, які адміністрація Дональда Трампа запровадила на імпорт сталі та алюмінію. Нові європейські обмеження почнуть діяти з 12 березня, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Комісія шкодує про рішення США ввести такі тарифи, вважаючи їх необґрунтованими й такими, що підривають трансатлантичну торгівлю і завдають шкоди бізнесу і споживачам, часто призводячи до підвищення цін,

– зазначили в Єврокомісії.

Перелік американських товарів, на які ЄС запровадить мита, включає:

алкогольні напої, зокрема віскі;

мотоцикли, човни;

промислову та аграрну продукцію: сталь, алюміній, текстиль, пластмаси, побутову техніку, м'ясо (яловичину і птицю), яйця, молочні вироби, цукор і овочі.

ЄС розпочинає двотижневі консультації для визначення додаткових категорій товарів, на які можуть поширюватися мита. Водночас у Союзі підкреслюють готовність до діалогу, адже вважають такі торгівельні мита шкідливими для економік як Європи, так і США.