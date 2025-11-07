Євро різко подорожчало ледь не на пів гривні: на якому рівні ціна
- Курс євро зріс на 19 копійок до 48,52 гривні, а долар подорожчав на 2 копійки до 42,08 гривні.
- А на 10 листопада очікується, що євро залишиться майже без змін в ціні, натомість долар опуститься нижче, ніж 42 гривні.
За останню добу валюти виросли в ціні, однак найбільшого росту зазнало євро. Ціна валюти сягнула на майже 20 копійок. Водночас з початку нового робочого тижня очікується, що долар опуститься нижче, аніж 42 гривні, хоч і не суттєво.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,08 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 2 копійки проти 6 листопада. Офіційний курс євро становить 48,52 гривні, тобто ціна виросла на 19 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Дивіться також Міжнародні резерви сягнули найвищого показника за всю історію України: про яку суму йдеться
Станом на 10 листопада курс валют буде таким:
- долар – 41,97 гривні;
- євро – 48,50 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 7 листопада курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,80 гривні, продаж – по 42,27 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,14 гривні, продаж – по 42,15 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,57 гривні, продаж – по 42,21 гривні.
Чого чекати від валютного ринку?
Як прогнозує для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, гривня на початку листопада є стабільною, а подекуди навіть укріплюється. Водночас на майбутнє варто очікувати, що може відбутися зростання ціни.
Крім того, експерт зауважує, що хоч тиск на гривню може посилюватися, а вимивання валюти продовжуватиметься, втім зовнішні надходження покриватимуть всі видатки й дефіцити, що формуються.