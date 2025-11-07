Євро різко подорожчало ледь не на пів гривні: на якому рівні ціна

За останню добу валюти виросли в ціні, однак найбільшого росту зазнало євро. Ціна валюти сягнула на майже 20 копійок. Водночас з початку нового робочого тижня очікується, що долар опуститься нижче, аніж 42 гривні, хоч і не суттєво.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,08 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 2 копійки проти 6 листопада. Офіційний курс євро становить 48,52 гривні, тобто ціна виросла на 19 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 10 листопада курс валют буде таким:

долар – 41,97 гривні;

євро – 48,50 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на ранок 7 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,80 гривні , продаж – по 42,27 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 42,14 гривні , продаж – по 42,15 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,57 гривні, продаж – по 42,21 гривні.

Чого чекати від валютного ринку?