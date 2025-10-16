Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,76 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 1 копійку проти 15 жовтня. Офіційний курс євро становить 48,53 гривні, тобто ціна виросла на 30 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 17 жовтня курс валют буде таким:

Станом ранок 16 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

Як спрогнозував для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, наступного тижня можливе пожвавлення серед імпортерів, а тому регулятор на ринку може відреагувати на активність.

Річ у тім, що зазвичай у жовтні і до кінця року попит на міжбанку помітно зростає. Втім через дію керованої гнучкості надлишкове зростання "гасять" завдяки валютним інтервенціям.

На фоні того, що курс долара був доволі тривалий період стабільний, наприкінці жовтня не очікується непередбачуваних ситуацій. Щодо курсу євро, то, як і раніше, його формування залежатиме від світових котувань в парі долар/євро – співвідношення між ними не перевищить 1,15 – 1,18.