16 жовтня, 17:03
3

Валюта зросла на пів гривні: чи перетнуло євро психологічну позначку в 49 гривень

Валерія Городинська
Основні тези
  • Офіційний курс євро становить 48,53 гривні, що на 30 копійок більше, ніж 15 жовтня.
  • Наприкінці тижня, 17 жовтня, вартість обох валют змінить: долар подорожчає, а євро залишиться майже без змін.

НБУ опублікував курси офіційних валют, де американська валюта лише на 1 копійку зросла в ціні. Водночас вартість європейської валюти злетіла на 30 копійок. Очікується, що наприкінці робочого тижня ціна євро триматиметься встановленої позначки.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,76 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 1 копійку проти 15 жовтня. Офіційний курс євро становить 48,53 гривні, тобто ціна виросла на 30 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 17 жовтня курс валют буде таким:

  • долар – 41,63 гривні;
  • євро – 48,52 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом ранок 16 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,40 гривні, продаж – по 41,95 гривні,
  • на чорному ринку: купівля – 41,75 гривні, продаж – по 41,72 гривні,
  • в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,52 гривні, продаж – по 41,83 гривні.

Які прогнози валют з наступного тижня?

  • Як спрогнозував для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, наступного тижня можливе пожвавлення серед імпортерів, а тому регулятор на ринку може відреагувати на активність. 

  • Річ у тім, що зазвичай у жовтні і до кінця року попит на міжбанку помітно зростає. Втім через дію керованої гнучкості надлишкове зростання "гасять" завдяки валютним інтервенціям. 

  • На фоні того, що курс долара був доволі тривалий період стабільний, наприкінці жовтня не очікується непередбачуваних ситуацій. Щодо курсу євро, то, як і раніше, його формування залежатиме від світових котувань в парі долар/євро – співвідношення між ними не перевищить 1,15 – 1,18.

  • Загалом очікується, що долар з 20 по 26 жовтня не перетне 42 гривень за валюту, а євро може наблизитися до позначки 49 гривень та навіть дещо перевищити цей показник.