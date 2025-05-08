Після спаду знову виросло: на скільки подорожчало євро
- Офіційний курс євро зріс до 47,07 гривні, збільшившись на 11 копійок, тоді як курс долара впав на 2 копійки до 41,43 гривні.
- Банкір Тарас Лєсовий прогнозує, що з 12 травня будуть мінімальні коливання курсу долара, а курс євро залежатиме від світових котувань пари долар/євро.
За останню добу американська валюта трішки втратила ціни. Водночас євро після того, як опустилося нижче ніж 47 гривень, виросло знову до понад 47 гривень.
Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,43 гривні. Тобто ціна валюти впала на 2 копійки проти 7 травня. Офіційний курс євро натомість становить 47,07 гривні. Тобто ціна виросла на 11 копійок.
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Станом на 9 травня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,51 гривні,
- євро – 46,88 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 8 травня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,10 гривні, продаж – по 41,80 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,50 гривні, продаж – по 41,46 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 40,62 гривні, продаж – по 41,55 гривні.
По скільки буде долар
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що з 12 травня мінімальні поточні коливання будуть, як у бік зростання, так і в бік зменшення курсів.
Загалом цілком можливо, що офіційний курс перебуватиме в коридорі 41,25 – 41,65 гривні за долар.
Водночас курс євро залежатиме від "світових котувань" пари долар/євро, які прогнозувати вкрай важко. Очікується, що курс 1 євро складе 1,13 – 1,15 долара.