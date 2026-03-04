Путін знову шантажує Європу газом і зібрався шукати "надійніших партнерів"

Наразі європейські країни намагаються поступово відмовлятися від російського газу. Однак Володимир Путін вважає, що чекати закінчення цього процесу невигідно для Кремля.

У розмові з пропагандистами диктатор припустив, що припинити постачання до Європи можна просто зараз. Деталі передають опозиційні ЗМІ в середу, 4 березня.

Дивіться також Це коштуватиме Росії десятки мільярдів, – інтерв'ю з Уповноваженим Президента із санкцій про Іран і удар по Путіну

Путін виразив незадоволення тим, що у Європі планують посилювати обмеження на купівлю російського газу, зокрема скрапленого, аж до повної відмови у 2027 році.

А зараз відкриваються інші ринки. І, можливо, нам вигідніше прямо зараз припинити поставки на європейський ринок? Вийти на ті ринки, які відкриваються, і там закріпитися?

– сказав президент країни-агресорки.

Він також зазначив, що в цьому буцімто немає ніякого політичного підґрунтя. На думку диктатора, якщо доступ до ринку росіянам зрештою закриють, то їм варто вже шукати нових "надійних партнерів".

Однак наразі це не ухвалене рішення, а лише "думки вголос" – Путін доручить уряду розглянути питання разом із компаніями.

Нагадаємо, за даними аналітиків Bruegel, у 2025 році Росія опустилася на четверте місце серед постачальників газу до ЄС. Лідерами експорту залишаються Норвегія (97,1 мільярда кубічних метрів), США (82,9) та Алжир (38,6), тоді як російські компанії поставили європейцям лише близько 38 мільярдів кубічних метрів.