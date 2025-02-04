Європа надіслала більше допомоги Україні, аніж США, – Кільський інститут

Станом на кінець жовтня 2024 року, Європа надіслала набагато більше допомоги Україні, аніж США від початку повномасштабного вторгнення. Крім того, з кінця 2023 року по початок весни 2024 року Україна майже не отримувала від США коштів.

Яку допомогу виділила Європа Україні з 2022 року

За даними Кільського університету, передає 24 Канал, з початку повномасштабної війни у 2022 році по кінець жовтня 2024 року загалом Європа виділила і запланувала виділити на 122 мільярди євро більше, аніж США.

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Відомо, що всього європейці надіслали Україні майже 125 мільярдів євро , а запланована допомога становить майже 116 мільярдів доларів.

, а запланована допомога становить майже 116 мільярдів доларів. Натомість США виділили від початку великої війни лише трішки більше, аніж 88 мільярдів євро. Водночас планується ще допомога на суму майже 31 мільярда євро.

Цікаво, що новий президент США Дональд Трамп якось заявив, що Вашингтон зробив набагато більше для України під час війни, ніж Європа. Водночас Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас заперечила такі слова, заявляє Reuters, додавши, що саме Європа стала найбільшим міжнародним донором.



Співвідношення виділеної та запланованої допомоги Європи та США для України 2022 – 2024 / Інфографіка Кільського університету

Коли США надавала Україні більшу допомогу

Відповідно до інфографік Кільського університету єдиним періодом впродовж повномасштабного вторгнення, коли США надали Україні більше допомоги, аніж Європа, став липень – вересень 2022 року.

Тоді американці надіслали 15,6 мільярда євро. Водночас європейці лише 8 мільярдів євро.



Державна підтримка України по місяцях / Інфографіка Кільського університету

Зверніть увагу! З жовтня 2023 по березень 2024 року США скоротили допомогу майже до мінімуму.