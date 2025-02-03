Чому українцям у Німеччині можуть скасувати виплати

Річ у тім, що деякі партії критикують розміри виплат українським біженцям, пише 24 канал з посиланням на DW.

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У своїй передвиборчій програмі консервативний блок ХДС/ХСС, який з відривом лідирує в передвиборчих опитуваннях, обіцяє сприяти працевлаштуванню українських біженців у Німеччині,

– зазначає видання.

Однак разом з тим, консерватори хочуть скоротити соціальні виплати українцям. Проте це стосуватиметься не тих українських біженців, які вже перебувають у Німеччині, а новоприбулих.

Важливо! Зокрема у програмі блоку ХДС/ХСС наголошується, що партія докладатиме всіх зусиль, аби українці у Німеччині йшли працювати та ставали незалежними від державних виплат.

Що ще чекатиме на українців у Німеччині

Біженцям з України, як і німецьким безробітним, наразі виплачують базову соціальну допомогу. Мова йде про 563 євро на місяць.

Натомість виплати для інших біженців складають 460 євро на особу. Саме стільки у майбутньому мають отримувати новоприбулі українці.

Однак переведення у новий статус означає не тільки менше грошей, але й скасування всіх соціальних "бонусів", тобто оплати власної квартири й повноцінного медичного страхування.

Фактично непрацевлаштовані новоприбулі українці, якщо втілиться плани консерваторів, мешкатимуть у притулках для біженців, матимуть лише мінімально необхідне медичне обслуговування й левову частку грошей отримуватимуть не на руки, а ваучерами для розрахунку за харчі й побутові товари,

– пише DW.

Що планують інші німецькі партії

Водночас ще радикальніше скорочення соціальних гарантій для українців у Німеччині пропонує партія "Альтернатива для Німеччини". Вона нині має другий рейтинг зі стабільним показником у понад 20 відсотків голосів.

У матеріалі йдеться, що ультраправі у своїй програмі висунули вимогу скасувати виплати для всіх без винятку українських біженців, залишивши їм 460 євро, які отримує решта осіб.

Зверніть увагу! Дозвіл на працю українцям, на відміну від інших біженців, вони все ж хочуть залишити.