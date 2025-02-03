Почему украинцам в Германии могут отменить выплаты

Дело в том, что некоторые партии критикуют размеры выплат украинским беженцам, пишет 24 канал со ссылкой на DW.

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В своей предвыборной программе консервативный блок ХДС/ХСС, который с отрывом лидирует в предвыборных опросах, обещает способствовать трудоустройству украинских беженцев в Германии,

– отмечает издание.

Однако вместе с тем, консерваторы хотят сократить социальные выплаты украинцам. Однако это будет касаться не тех украинских беженцев, которые уже находятся в Германии, а новоприбывших.

Важно! В частности, в программе блока ХДС/ХСС отмечается, что партия будет прилагать все усилия, чтобы украинцы в Германии шли работать и становились независимыми от государственных выплат.

Что еще ждет украинцев в Германии

Беженцам из Украины, как и немецким безработным, пока выплачивают базовую социальную помощь. Речь идет о 563 евро в месяц.

Зато выплаты для других беженцев составляют 460 евро на человека. Именно столько в будущем должны получать новоприбывшие украинцы.

Однако перевод в новый статус означает не только меньше денег, но и отмену всех социальных "бонусов", то есть оплаты собственной квартиры и полноценного медицинского страхования.

Фактически нетрудоустроенные новоприбывшие украинцы, если воплотится планы консерваторов, будут жить в приютах для беженцев, будут иметь лишь минимально необходимое медицинское обслуживание и львиную долю денег будут получать не на руки, а ваучерами для расчета за продукты и бытовые товары,

– пишет DW.

Что планируют другие немецкие партии

В то же время еще более радикальное сокращение социальных гарантий для украинцев в Германии предлагает партия "Альтернатива для Германии". Она сейчас имеет второй рейтинг со стабильным показателем в более 20 процентов голосов.

В материале говорится, что ультраправые в своей программе потребовали отменить выплаты для всех без исключения украинских беженцев, оставив им 460 евро, которые получают остальные лица.

Обратите внимание! Разрешение на работу украинцам, в отличие от других беженцев, они все же хотят оставить.