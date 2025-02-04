Какую помощь выделила Европа Украине с 2022 года

По данным Кильского университета, передает 24 Канал, с начала полномасштабной войны в 2022 году по конец октября 2024 года в целом Европа выделила и запланировала выделить на 122 миллиарда евро больше, чем США.

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Известно, что всего европейцы прислали Украине почти 125 миллиардов евро , а запланированная помощь составляет почти 116 миллиардов долларов.

, а запланированная помощь составляет почти 116 миллиардов долларов. Зато США выделили с начала большой войны лишь чуть больше, чем 88 миллиардов евро. В то же время планируется еще помощь на сумму почти 31 миллиарда евро.

Интересно, что новый президент США Дональд Трамп как-то заявил, что Вашингтон сделал гораздо больше для Украины во время войны, чем Европа. В то же время Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Кая Каллас опровергла такие слова, заявляет Reuters, добавив, что именно Европа стала крупнейшим международным донором.



Соотношение выделенной и запланированной помощи Европы и США для Украины 2022 – 2024 / Инфографика Кильского университета

Когда США предоставляла Украине большую помощь

Согласно инфографике Кильского университета единственным периодом в течение полномасштабного вторжения, когда США предоставили Украине больше помощи, чем Европа, стал июль – сентябрь 2022 года.

Тогда американцы прислали 15,6 миллиардов евро. В то же время европейцы только 8 миллиардов евро.



Государственная поддержка Украины по месяцам / Инфографика Кильского университета

Обратите внимание! С октября 2023 по март 2024 года США сократили помощь почти до минимума.