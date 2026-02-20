Україна отримає європейське обладнання: Шмигаль розповів подробиці

Україна зможе отримати виведене з експлуатації європейське обладнання. Його оперативно доставлять в країну.

Яку допомогу отримає Україна?

Це стало можливо завдяки домовленостям з Латвією, Австрією, Фінляндією, Хорватією, Францією та Німеччиною, про що розповів міністр енергетики Денис Шмигаль.

Він розповів, що обладнання буде переміщене та швидко змонтоване – йдеться про щонайменше 6 виведених з експлуатації ТЕС та ТЕЦ. Таким чином українців зможуть швидко відновити роботу ключових станцій, які зруйновані внаслідок російських атак.

Загалом, крім отримання обладнання, результати роботи української делегації в межах засідання Міжнародного енергетичного агентства такі:

внески до Фонду підтримки енергетики України у сумі понад 250 мільйонів;

домовленості зі США щодо окремої програми допомоги через проєкт SPARK на суму 276 мільйонів доларів;

71 мільйонів євро грантової підтримки від Франції, а також підписання з нею Дорожньої карти у сфері цивільної ядерної енергетики;

укладання меморандуму з Канадою щодо співпраці у сфері енергетики.

Створюємо нову архітектуру координації допомоги – single energy pipeline, щоб допомога надходила швидше, номенклатура відповідала нашим потребам і зросла ефективність її використання,

– додав Шмигаль.

Зверніть увагу! Також Україна разом із країнами Балтії, Польщею, Фінляндією, Данією та Норвегією започаткували Регіональну платформу координації з питань енергетичної стійкості для країн північно-східного флангу ЄС.

Раніше Денис Шмигаль вже повідомляв, що Україна шукає радянські теплоелектростанції та ТЕЦ у Східній Європі. Річ у тім, що закупівлі та виготовлення обладнання триває від 4 до 6 місяців. Тому в Україні вирішили утворити резерв необхідного обладнання.

Тому Київ перебував у пошуку старих електроцентралей та електростанцій радянського типу. Зокрема українські спеціалісти забирали обладнання цілими блоками.

