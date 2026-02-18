Інвестиції у "живий щит": ЄС рятує економіку регіонів на кордоні з Росією

Євросоюз прагне підтримати східні країни блоку, які межують із Росією, Білоруссю та Україною, та економічно страждають через війну. У Брюсселі переймаються, що інакше захист Європи ослабне.

Чому ЄС інвестує у східні регіони блоку?

У середу, 18 лютого, Єврокомісія має представити план інвестицій у ці регіони, пише Politico.

Високопосадовці зазначають, що війна в Україні завдала економічного удару по найсхідніших регіонах ЄС. Інвестиції скоротилися, вантажопотік зменшився, а туризм занепав. Насамперед це торкнулося таких членів блоку:

Фінляндії;

Польщі;

та країн Балтії.

Тому у ЄС переймаються, що через економічні негаразди східні регіони можуть обезлюдніти, що підірве здатність захищати кордони.

З іншого боку, через погіршення життя місцеві жителі можуть підтримати радикальні партії на виборах та стануть більш уразливими до пропаганди Росії.

Найбезпечніші кордони – це не лише контрольовані кордони, а й живі. Інвестиції в робочі місця, чисту енергію та освіту в прикордонних регіонах ЄС закладають фундамент реальної безпеки,

– зауважила учасниця Робочої групи з питань України при Європейському комітеті регіонів Нійна Ратілайнен.

Зауважте! Окрім того, ЄС посилює свій оборонний бюджет. Він вже зріс з 218 мільярдів євро у 2021 році до 392 мільярдів у 2025-му, пише Bloomberg. Європа хоче бути готова до можливої війни до 2030 року.

Яку підтримку пропонує ЄС?

За стратегією, для підтримки регіонів буде створена платформа EastInvest. Втім, є одне велике "але".

Нова ініціатива Єврокомісії поки не передбачає виділення реальних грошей із європейського бюджету. Адже чинний бюджет ЄС до 2028 року і так вже перевантажений.

Однак Єврокомісія дозволить Фінляндії, Польщі, Естонії, Латвії та Литві скористатися вже наявними коштами, які є у регіональних фондах ЄС. Вони стануть гарантіями для Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Мета – надати дешеві кредити бізнесу в прикордонних зонах, який інакше мав би труднощі з доступом до капіталу,

– пише видання.

Також у Брюсселі планують розглянути можливість розробки спеціальних програм для східних кордонів у межах майбутнього Європейського фонду конкурентоспроможності. Його обсяг сягатиме 410 мільярдів євро.

Важливо! Пізніше до цієї ініціативи Єврокомісії можуть включити також Угорщину, Словаччину та Румунію.

Як ЄС посилює свою оборону на тлі загроз?