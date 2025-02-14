Зеленський зробив заяву про захист ресурсів від Росії і меморандум з США

Українські представники наразі багато зустрічаються з американськими колегами. Зокрема вже відбулась хороша розмова з Дональдом Трампом.

Угода США та України про мінерали

Зокрема Київ отримав пропозицію щодо інвестування в мінерали України, пише 24 канал з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.

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Він заявив, що треба захищати Україну та ресурси, бо вони можуть повністю попасти в руки окупаційній Росії та її союзникам. Зеленський також наголосив, що ця тема актуальна, якщо говорити прагматично, а не тільки про безпеку Європи, яку президент вважає вельми важливою. Ба більше, президент України зробив заяву, що дуже важливо зберегти ресурси й не віддати їх КНДР або Китаю, або ще комусь, "кому Росія захоче віддати після окупації".

Зокрема український лідер підкреслив, що країни, які підтримують Україну, матимуть пріоритет фінансувати у ці мінерали. Річ у тім, що країні потрібні роботи та інвестиції. І, як зазначив Володимир Зеленський, потім Україна ділитиме прибутки з тим чи іншим партнером.

Також Зеленський поділився новиною про те, що міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент приїхав в Україну та привіз документ, який вивчать юристи. Український президент відповів, що, може, з якимось коментарям, американській стороні повернуть папери.

Це не про безпековий документ, це меморандум між двома сторонами,

– одразу пояснив Зеленський.

Також він анонсував зустріч з віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом. Та нагадав слова президента Трампа "ви можете приїжджати коли хочете, я завжди у Вашингтоні". Тому український президент звернувся до віцепрезидента США зі словами, що він може прийти, коли захоче, доки Зеленський перебуває у Мюнхені.

Я готовий зустрітися. Я не готовий все підписувати, але я готовий зустрічатися,

– повідомив лідер України.

Зверніть увагу! Меморандум про збереження мінералів буде підписаний Зеленським, якщо документ буде готовий до підписання.