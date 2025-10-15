Велика Британія та Канада приєднаються до плану Європейського Союзу щодо використання частини активів Росії для України. Значна частина коштів заморожені саме у Британії.

Що Велика Британія та Канада думають про використання заморожених активів?

На користь України планують віддати активи російських центральних банків на суму майже 300 мільярдів доларів, що знаходяться у власності країн "Великої сімки", повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

За словами західних чиновників, європейські союзники наближаються до угоди про надання позик через механізм, який дозволить уникнути необхідності повного вилучення активів, і назвали це важливим кроком у забезпеченні фінансової безпеки України.

Ці позики допоможуть Україні придбати зброю, зокрема у США, після того, як адміністрація Трампа вирішила запровадити плату за неї. Вони також будуть спрямовані на зміцнення економіки України в цілому.

Скільки грошей росіян заморожені у Великій Британії?

Санкції Великої Британії заморозили російські активи на суму понад 25 мільярдів фунтів стерлінгів (33,3 мільярда доларів), повідомляє 24 Канал з посилання на дані Міністерства закордонних справ.

При цьому ЄС має близько 200 мільярдів євро (232 мільярди доларів). Досі фінансування, що надсилається Україні з іммобілізованих російських активів, обмежується прибутками та нарахованими на них відсотками.

Більшість із них зберігаються через бельгійську клірингову палату Euroclear, що призводить до небажання Бельгії та інших країн.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Велика Британія готова координувати свої дії з ЄС з цього питання після телефонної розмови з лідерами Франції та Німеччини минулого тижня. Усі троє країн заявили, що хочуть співпрацювати з іншими країнами G-7, зокрема США, де зберігається частина коштів.

