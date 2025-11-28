Україні перешкоджають отримати російські активи: що стоїть на заваді

У Євросоюзі планують надати Україні так званий репараційний кредит за кошт заморожених російських активів. Втім наразі щодо цього питання тривають дискусії. Зокрема Бельгія відмовилася підтримати таку ідею, називаючи її шкідливою.

Чому досі не прийняте рішення щодо репараційного кредиту для України?

Економіст Олег Пендзин для 24 Каналу розповів, що насправді доходи від заморожених російських активів за бельгійським законодавством оподатковуються. І це є суттєвою статтею доходів до бюджету країни.

Водночас пропозиції щодо репараційного кредиту за кошт російських заморожених активів є, але вони не імплементовані в європейське законодавство, додає Пендзин.

Нагадуємо! Репараційний кредит може становити 140 мільярдів євро заморожених російських активів. Повертати його потрібно буде з майбутніх російських репарацій Україні.

Наразі відомо про так званий проміжний варіант, який запропонував президент Франції Емманюель Макрон: Єврокомісія випустить річні євробонди, які дадуть частину коштів Україні, а погашені вони будуть вже після того, як будуть прийнятні остаточні рішення щодо зміни юридичного механізму долучення російських заморожених активів.

Позатим Україна досягла принципового рішення з Міжнародним валютним фондом про виділення 8 мільярдів доларів на 4 роки. Але це рішення досягнуте на рівні виконавців. Для того, щоб воно було імплементоване на рівні Ради директорів МВФ, має бути прийняте рішення щодо фінансування України на 2026 рік.

Тобто у будь-якому випадку має бути сформована позиція щодо репараційного кредиту за кошт російських активів.

Крім того, G7 готові доєднатися до фінансування України на наступний рік, зокрема про це заявляла Велика Британія.

Скільки треба Україні на 2026 рік?

Як нагадує Пендзин, у Великій Британії заморожено 33 мільярди доларів російських активів. І якщо країна зробить перший крок у цьому питанні, то це б мало позитивний вплив на Європу.

У будь-якому випадку, все впирається у дату 18 грудня, адже це крайній термін подання в Європейську Раду рішень Єврокомісії щодо фінансування України на 2026 рік. Таким чином, до цього терміну Україна буде в стані невизначеності,

– пояснив економіст.

Загалом Україні на 2026 рік треба 45 мільярдів доларів макроекономічного та 60 мільярдів доларів воєнно-технічного фінансування.

Хочу нагадати, що відповідно до заяви президента України Володимира Зеленського, Україні загалом треба 120 мільярдів на війну, з них – 60 мільярдів доларів за кошт української економіки, а решту 60 мільярдів – від партнерів,

– додав пан Олег.

Хто виступає проти затвердження репараційного кредиту?