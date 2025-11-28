Чи використають заморожені російські активи?

Збереження Росією контролю над Донбасом створить довготривалу невизначеність, яка тиснутиме на економіку Європи роками, передає 24 Канал з посиланням на оглядача Reuters П'єра Бріансона.

На його думку, одразу після підписання такого миру доведеться вирішувати питання щодо заморожених російських активів, які знаходяться у США, Японії, Великій Британії та ЄС – близько 300 мільярдів доларів.

ЄС прагне використати ці кошти на відбудову України, але навряд Москва на це погодиться. Тому європейським лідерам необхідно поспішити, щоб російські мільярди пішли на компенсацію завданих Росією збитків. Адже в іншому випадку доведеться платити Європі.

Минулого року Світовий банк оцінював вартість відновлення України у 524 мільярди доларів на наступне десятиріччя. Тепер рахунок наближається до 600 мільярдів. Якщо Росія не заплатить хоча б частину цієї суми за рахунок заморожених активів, основний тягар впаде на союзників України,

– зауважує Бріансон.

Які чинники тиснутимуть на ЄС?

Разом з тим на Європу тиснутиме невизначеність статусу окупованих територій. Світовий банк передбачає, що відбудову України фінансуватимуть держави, міжнародні організації та приватні інвестори. Але залучити іноземний капітал буде майже неможливо, якщо ці регіони не матимуть остаточного статусу. До того ж нестабільне перемир’я надовго відлякає інвесторів.

Водночас Донбас і Луганщина до 2022 року забезпечували близько 15% українського виробництва. Тож відновлення України буде тривалим і складним.

Разом тим постане й питання українських біженців та військових:

Частина біженців, які наразі перебувають у Європі, почне повертатися додому. ЄС доведеться допомагати Україні з інтеграцією цих людей у ринок праці та забезпечувати їхні соціальні потреби.

Також, якщо чисельність української армії зменшать до 800 тисяч, до цивільного життя повернуться близько 200 тисяч військових, і не їх підтримку знадобляться чималі ресурси.

Зауважимо! Найбільше українців прийняли Німеччина та Польща. Наразі, за даними ODP, лише в Німеччині отримали тимчасовий прихисток близько 1,2 мільйона українських біженців.

На додачу крихке перемир'я в Україні змусить Європу збільшувати витрати на оборону.

Якщо в Східній Україні запровадять хитке перемир’я, країнам Європи доведеться збільшувати оборонні видатки ще швидше, ніж вони планують. Винагородження агресії Путіна змусить сусідні з Росією держави посилювати оборону, а разом з ними – і решту Європи,

– додав Бріансон.

Важливо! Також, на думку оглядача, питання вступу України до Євросоюзу "зависне в повітрі", адже її територіальна цілісність перебуватиме під питанням.

Як ЄС вже посилює свою оборону?