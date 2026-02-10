Про це заявив міський голова Харкова, очільник Асоціації прифронтовиї міст і громад (АПГМ) Ігор Терехов у інтерв'ю New York Post.

Терехов наголосив на важливості надійних та тривалих гарантій безпеки

Як зазначає видання, Терехов наголосив, що він і всі жителі України прагнуть миру, але попередив, що для його збереження потрібні 100 років гарантій безпеки від США та їхніх союзників.

Гарантії безпеки потрібні не на 2027 рік або на 2 роки після нього, а принаймні на століття,

– сказав мер Харкова.

"Реальні гарантії безпеки приносять дивіденди миру", – додав він, висловивши похвалу зусиллям президентів Трампа і Зеленського, які спрямовані на припинення війни.

Голова АПМГ також висловив вдячність за американську підтримку України і розповів, як громадяни пристосувалися до реалій війни через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Протягом останніх чотирьох років ми перебували під постійним обстрілом і постійними атаками. Харків – це фортеця, і протягом цих чотирьох років війни Харків був барометром стійкості України", – сказав Ігор Терехов в інтерв'ю.