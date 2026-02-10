Об этом заявил городской голова Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПГМ) Игорь Терехов в интервью New York Post.
Терехов отметил важность надежных и длительных гарантий безопасности
Как отмечает издание, Терехов отметил, что он и все жители Украины хотят мира, но предупредил, что для его сохранения нужны 100 лет гарантий безопасности от США и их союзников.
Гарантии безопасности нужны не на 2027 год или на 2 года после него, а по крайней мере на столетие,
– сказал мэр Харькова.
"Реальные гарантии безопасности приносят дивиденды мира", – добавил он, выразив похвалу усилиям президентов Трампа и Зеленского, которые направлены на прекращение войны.
Председатель АПМГ также выразил благодарность за американскую поддержку Украины и рассказал, как граждане приспособились к реалиям войны спустя четыре года после начала полномасштабного вторжения России.
"В течение последних четырех лет мы находились под постоянным обстрелом и постоянными атаками. Харьков – это крепость, и в течение этих четырех лет войны Харьков был барометром устойчивости Украины", – сказал Игорь Терехов в интервью.