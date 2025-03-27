Зараз використовувати заморожені російські активи не можна: яку заяву зробив Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував використання заморожених російських активів. На його думку, зараз це робити не можна.

Як Франція пропонує використати заморожені російські активи

На думку Макрона, заморожені російські активи можуть бути частиною фонду реконструкції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Читайте також Не повторюйте ці помилки: українцям розповіли, що призводить до боргів за газ

Як каже президент Франції, зараз використовувати ці активи немає можливості. Проте вони мають сприяти реконструкції України, відповідно до домовленостей, що будуть затверджені в рамках мирної угоди.

Еммануель Макрон Президент Франції Зарахувати ці активи у фонд для врегулювання конфлікту, який спричинила Росія – це велика руйнація для України. Цілком зрозуміло, що вони (активи – 24 Канал) повинні сприяти зусиллям з відновлення, які будуть частиною дискусій після мирних угод з цього приводу.

Зверніть увагу! Макрон зауважує, що використання заморожених російських активів це "питання, яке постане з часом".