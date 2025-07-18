Ви не знали цього раніше: у ДТЕК розповіли, як знизити рахунки за електроенергію

Під час літньої спеки чимало українців регулярно використовують кондиціонери. Однак до експлуатації цієї техніки слід ставитися вельми уважно.

Як заощаджуватися за допомогою кондиціонера?

Зокрема люди можуть також "економити світло", якщо користуватися порадами, передає 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

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Для того, аби заощаджувати електроенергію, важливо встановити правильний температурний режим. Річ у тім, що занадто низька температура може призвести до великих цифр у платіжках.

Оптимальними є 24-26 градусів за Цельсієм. Кожен градус нижче 22 градусів за Цельсієм додає до рахунку до 8%,

– попередили в ДТЕК.

Зверніть увагу! Українцям також рекомендують закривати вдень штори та використовувати спеціальні плівки на вікнах, аби знизити нагрівання приміщення та зменшити навантаження на кондиціонер.