"Імпорт триває": Шмигаль розкрив, чи вистачить газу Україні

Росія продовжує цинічні атаки на інфраструктуру України, намагаючись знищити серед зими не лише енергосистему, але й газові об'єкти. Проте наразі ситуація щодо газу в державі стабільна.

Яка ситуація із запасами газу?

Про це розповів міністр енергетики України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає 24 Канал.

Дивіться також Платіжки за доставку газу зросли у 2026 році: хто з українців платитиме більше

За його словами, уряд постійно тримає на контролі ситуацію із запасами природного газу. Наразі продовжується імпорт блакитного палива та власний газовидобуток, тож запасів вистачає.

Запаси газу маємо. Обмежень по газу не застосовуємо,

– наголосив Шмигаль.

Водночас міністр зауважив, що Росія не припиняє постійних атак на газову інфраструктуру.

Проте уряд проводить роботу із відновлення уражених об'єктів та посилює захист як енергетичної, так і газової інфраструктури. На його думку, це має забезпечити безупинне постачання газу населенню та бізнесу в умовах війни.

Скільки запасів газу має Україна?

На сьогодні Україні вдалося забезпечити щоденний імпорт природного газу до кінця опалювального сезону, розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Оператор газотранспортної системи Україна всіх точках входу, що дозволило диверсифікувати імпорт та оперативно перенаправляти потоки газу.

Наразі газ надходить до країни кількома маршрутами:

через Польщу

Словаччину;

Румунію;

та Трансбалканський коридор.

Таким чином ми покриваємо споживання і компенсуємо наслідки атак на внутрішню інфраструктуру,

– зазначив Колісник.

Зауважте! Протягом 2025 року Україна імпортувала майже 6 мільярдів кубометрів природного газу. Ці обсяги постачань дозволили завершити попередній опалювальний сезон та розпочати нинішній. Тому перші два місяці сезону пройшли контрольовано.

Як Росія атакує газову інфраструктуру?