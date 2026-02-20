МАГАТЕ б'є на сполох: Запорізька АЕС тримається на останній лінії

Захоплена росіянами Запорізька АЕС нині працює лише на одній зовнішній лінії електропередач. Резервну лінію енергопостачання станції було втрачено ще понад тиждень тому.

Чому ЗАЕС без резервного живлення?

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), пише Reuters.

Дивіться також Удар по Кремлю: у BBC вперше зʼявилась правда, на що росіяни перетворили ЗАЕС

За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, лінія електропередачі "Феросплавна-1" вийшла з ладу 10 лютого, ймовірно, "внаслідок військової діяльності".

Відтак, тепер найбільшу атомну станцію Європи, яка має шість ядерних реакторів, живить усього одна лінія – "Дніпровська".

Нагадаємо, росіяни захопили ЗАЕС у перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну і відтоді тримають контроль над нею.

Наразі АЕС не виробляє електроенергію. Однак їй необхідне постійне живлення, щоб охолоджувати ядерне паливо та запобігти катастрофі.

При цьому росіяни заважають роботі МАГАТЕ. За словами Гроссі, спостерігачі агентства, які постійно перебувають на ЗАЕС, намагалися отримати інформацію про пошкодження. Однак їх не допустили до розподільчої підстанції, мотивуючи це безпековими обмеженнями.

Зауважте! Минулого року певний час обидві лінії електропередач на ЗАЕС не працювали майже місяць. Тоді для забезпечення станції енергією довелося покладатися на дизель-генератори.

Яка ситуація щодо Запорізької АЕС?

Питання контролю над Запорізькою АЕС залишається одним із головних у переговорах між Україною та Росією щодо завершення війни.

Раніше Київ пропонував, щоб ЗАЕС експлуатувалася Україною та США спільно, проте Москва категорично відкинула цю пропозицію як неприйнятну.

На тристоронніх переговорах в Абу-Дабі між США, Україною та Росією 4 – 5 лютого питання Запорізької АЕС знову було на столі, повідомив президент Володимир Зеленський журналістам.

Всі сторони усвідомлюють, що питання станції має вирішуватися разом з питаннями відновлення греблі, використання води та загалом екосистеми цієї території,

– зазначив Зеленський.

Однак дійти згоди щодо подальшої долі станціям сторонам тоді так і не вдалося.

Які плани у росіян на ЗАЕС?