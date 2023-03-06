"Було несправедливо": хто із військових наразі отримує 100 тисяч гривень
Джерело:Ліга.net
В Україні змінився підхід до виплат військовослужбовців. Тепер все буде залежати від того, чи перебуває військовий у тилу, чи в зоні бойових дій. Однак не всі погоджуються зі змінами.
Чому військовим скоротили зарплату
Нагадуємо, що з 1 лютого військовим, які проходили службу в тилу, перестали нараховувати 30 тисяч додаткових виплат. А тим воїнам, які виконують бойові завдання та беруть безпосередню участь в бойових діях, підвищили додаткові виплати та основну зарплату.
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Як розповідає міністр оборони Олексій Резніков несправедливо, коли хлопці, які знаходяться за 20 – 40 кілометрів від "нуля" отримують так само як ті хлопці, що реально на "нулі" і ризикують своїм життя.
Військові питають, чому вони отримують 30 000 гривень плюс грошове забезпечення? Практика застосування показала, що потрібна модернізація. Ти хочеш отримати більше грошей, в тебе є мотивація – будь ласка, можеш рапорт подати. Навіть якщо ти не на "нулі" – тебе переведуть на лінію зіткнення. Ти вважаєш, що потребуєш ротації та відпочинку, але можеш виконувати менш ризиковане бойове завдання, – отримуй 30 000 гривень плюс грошове забезпечення. Якщо ні – просто грошове забезпечення,
– додав міністр.
Скільки держава планує заощадити завдяки новому порядку виплат
За словами міністра заощадження – це другий фактор, який потрібен для того, щоб зменшити навантаження на бюджет.
Не забувайте, що в нас є втрати. Родинам загиблих ми маємо заплатити по 15 мільйонів гривень. Пораненим теж. Це серйозне навантаження на бюджет, маємо бути до цього готовими. Оте "заощадження" – це ресурс, який дозволяє нам забезпечити живу тканину сектору безпеки. ЗСУ – найбільший роботодавець в країні. Роботодавець має розуміти свій ресурс. Ми ж не заробляємо, а тільки витрачаємо,
– каже Резніков.
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Хто отримає понад 100 тисяч гривень
Найсуттєвіше збільшення відбулося для командирів бригад та їхніх заступників. До прикладу, військовослужбовці, що виконують бойові (спеціальні) завдання отримають:
- Командир – 80 173 гривні (+17 211 гривень), а його заступник – 78 919 гривень (+16 880 гривень).
- Для навідника-оператора зарплата збільшиться на 7 896 гривень, до 52 268 гривень, а для старшого гранатометника — на 7 541 гривню, до 51 152 гривень.
- Командир танка отримає вже 54 861 гривню (+8 402 гривні), а командир бойової машини – 53 951 гривню (+8 105 гривень).
- Стрільці – 50 587 гривень.
Водночас ті, що беруть безпосередньо участь у бойових діях отримують:
- Командири та їхні заступники – 150 173 гривень та 148 919 гривень відповідно.
- Командир взводу – 128 229 гривень.
- Командир відділення – 122 677 гривень.
- Стрільці – 120 587 гривень.