5 січня, 21:36
Зарплати від 70 тисяч гривень: за яку роботу в Україні готові платити більше

Яніна Мурдза
Основні тези
  • Медіанна зарплата в Силах оборони України у 2025 році зросла до 70,5 тисячі гривень, найбільше підвищення зафіксовано в Івано-Франківській області.
  • Кількість вакансій у Силах оборони зросла на 238%, але відгуків поменшало на 6,2%, при цьому планується підвищення зарплат військових у 2026 році.

У порівнянні з 2024 роком медіанна зарплата в Силах оборони України у 2025 році зросла приблизно на 200 гривень. Найбільший підйом зафіксували в Івано-Франківській області.

Яка середня зарплата в Силах оборони?

У кількох областях України медіанна зарплата військових за підсумком року майже не змінилася, а подекуди навіть знизилася. Кількість оголошень з вакансіями зросла, проте відгуки впали, пише 24 Канал з посиланням на дані аналізу OLX Робота.

За даними аналітиків сервісу, медіанні зарплати на вакансії Сил оборони в більшості областей України у листопаді 2025 року демонстрували незначні коливання. 

Найбільше підвищення зафіксували на Івано-Франківщині: медіанні зарплати військових там зросли до 110,5 тисячі гривень. Це на 47% більше, ніж було в листопаді 2024 року.

Водночас за підсумком року медіанна зарплата у Силах оборони майже не змінилася: 

  • у листопаді 2025 року становила 70,5 тисячі гривень;
  • у листопаді 2024 року – 70,3 тисячі гривень.

Довідково: медіанна зарплата – це серединний показник, який свідчить про рівень доходів. Він ділить усіх працівників навпіл: 50% заробляють менше цієї суми, а 50% – більше.

У більшості областей медіанні зарплати військових збереглися на рівні 2024 року або мали зростання до 1%. Проте в кількох регіонах сталося падіння на 1 – 7%. Йдеться про:

  • Львівську область;
  • Закарпатську;
  • Волинську;
  • Чернівецьку;
  • Дніпропетровську;
  • Вінницьку. 

У листопаді 2025 року медіанні зарплати в цих областях становили 70 – 71,5 тисячі гривень

Як змінилася кількість пропозицій роботи?

Кількість оголошень з вакансіями в Силах оборони на сервісі OLX робота у листопаді 2025 року сягнула 5 861. Це на 238% більше, ніж було в аналогічний період у 2024 році. 

Найбільший приріст пропозицій роботи у війську зафіксували у Кіровоградській та Запорізькій областях. Також збільшилася кількість вакансій у Чернівецькій, Миколаївській та Вінницькій областях. Найменший приріст вакансій відбувся у Закарпатській області.

Зауважте! Серед вакансій найбільш запотребуваними є оператори БПЛА, бойові медики, водії та стрільці. 

Що змінилося у відгуках на вакансії?

Відгуків на вакансії в Силах оборони за підсумком року поменшало на 6,2%. Найпопулярнішими були посади:

  • служба в тилу (підрозділ забезпечення та охорони в силах тероборони);
  • оператор БПЛА;
  • стрілець-зенітник ППО. 

Найбільший приріст у відповідях на вакансії в листопаді 2025 року (у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року) зафіксували в:

  • Чернівецькій області – на 538% відповідей більше;
  • Запорізькій області + 83%;
  • Черкаській області +81%.

Зменшення відгуків на вакансії спостерігали у Херсонській області (-78%), Івано-Франківській (-59%) та Харківській (-34%).

Чи планують підвищувати зарплати військових у 2026 році?

  • В Україні готують реформу організаційних та фінансових аспектів військової служби. У її межах планують підвищення базової зарплати та збільшення надбавок за участь у бойових діях.
  • Проте зміни щодо грошового забезпечення стосуватимуться тільки військових на контракті, тоді як для мобілізованих нововведень не передбачили.
  • Законопроєкт №14283 із запропонованими змінами можуть винести на розгляд Верховної Ради наприкінці січня або на початку лютого 2026 року,