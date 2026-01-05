Зарплати від 70 тисяч гривень: за яку роботу в Україні готові платити більше

У порівнянні з 2024 роком медіанна зарплата в Силах оборони України у 2025 році зросла приблизно на 200 гривень. Найбільший підйом зафіксували в Івано-Франківській області.

Яка середня зарплата в Силах оборони?

У кількох областях України медіанна зарплата військових за підсумком року майже не змінилася, а подекуди навіть знизилася. Кількість оголошень з вакансіями зросла, проте відгуки впали, пише 24 Канал з посиланням на дані аналізу OLX Робота.

За даними аналітиків сервісу, медіанні зарплати на вакансії Сил оборони в більшості областей України у листопаді 2025 року демонстрували незначні коливання.

Найбільше підвищення зафіксували на Івано-Франківщині: медіанні зарплати військових там зросли до 110,5 тисячі гривень. Це на 47% більше, ніж було в листопаді 2024 року.

Водночас за підсумком року медіанна зарплата у Силах оборони майже не змінилася:

у листопаді 2025 року становила 70,5 тисячі гривень ;

; у листопаді 2024 року – 70,3 тисячі гривень.

Довідково: медіанна зарплата – це серединний показник, який свідчить про рівень доходів. Він ділить усіх працівників навпіл: 50% заробляють менше цієї суми, а 50% – більше.

У більшості областей медіанні зарплати військових збереглися на рівні 2024 року або мали зростання до 1%. Проте в кількох регіонах сталося падіння на 1 – 7%. Йдеться про:

Львівську область;

Закарпатську;

Волинську;

Чернівецьку;

Дніпропетровську;

Вінницьку.

У листопаді 2025 року медіанні зарплати в цих областях становили 70 – 71,5 тисячі гривень.

Як змінилася кількість пропозицій роботи?

Кількість оголошень з вакансіями в Силах оборони на сервісі OLX робота у листопаді 2025 року сягнула 5 861. Це на 238% більше, ніж було в аналогічний період у 2024 році.

Найбільший приріст пропозицій роботи у війську зафіксували у Кіровоградській та Запорізькій областях. Також збільшилася кількість вакансій у Чернівецькій, Миколаївській та Вінницькій областях. Найменший приріст вакансій відбувся у Закарпатській області.

Зауважте! Серед вакансій найбільш запотребуваними є оператори БПЛА, бойові медики, водії та стрільці.

Що змінилося у відгуках на вакансії?

Відгуків на вакансії в Силах оборони за підсумком року поменшало на 6,2%. Найпопулярнішими були посади:

служба в тилу (підрозділ забезпечення та охорони в силах тероборони);

оператор БПЛА;

стрілець-зенітник ППО.

Найбільший приріст у відповідях на вакансії в листопаді 2025 року (у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року) зафіксували в:

Чернівецькій області – на 538% відповідей більше;

– на 538% відповідей більше; Запорізькій області + 83%;

+ 83%; Черкаській області +81%.

Зменшення відгуків на вакансії спостерігали у Херсонській області (-78%), Івано-Франківській (-59%) та Харківській (-34%).

Чи планують підвищувати зарплати військових у 2026 році?