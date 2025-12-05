Зарплати військовим: Шмигаль розповів, чи зростуть вони у 2026 році

У бюджеті на 2026 рік не передбачене збільшення зарплат для військових. Однак уряд готує покращені умови для служби за контрактом.

Чи зростуть зарплати військових у 2026 році?

Підписати контракти зможуть й вже чинні військові, передає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра оборони Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Шмигаль розповів, що проєкт бюджету не передбачає збільшення грошового забезпечення для військових у 2026 році. Але уряд планує запровадження нової форми – контрактної – яка буде містити покращені умови для всіх військовослужбовців, зокрема для чинних.

Після цього проєкт направлять на розгляд до парламенту.

Зверніть увагу! Документ надасть змогу військовослужбовцям отримувати більші виплати.

Нагадаємо, що Міноборони, за дорученням Володимира Зеленського, розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців. Разом з цим готуються відповідні зміни до законодавства. Про це повідомив Денис Шмигаль.

Головна новація – це гарантовані чіткі терміни служби. Контракти будуть від 1 до 5 років. Для контрактів на 2–5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні контракту,

– йдеться у повідомленні.

Після ухвалення змін контракти зможуть підписати всі захисники та захисниці. І ті, хто вже є частиною війська. Планується, що нові контракти будуть також включати:

збільшення щомісячних виплат; бонуси за підписання; розширення соціального пакета.

Зауважте! Наголошується, що нові контракти – це про справедливість та передбачуваність.

