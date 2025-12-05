Зарплаты военным: Шмыгаль рассказал, вырастут ли они в 2026 году
- У бюджете на 2026 год не предусмотрено увеличение зарплат для военных, но готовятся улучшенные условия для контрактной службы.
- Новые контракты для военных будут со сроками от 1 до 5 лет и предусматривают годовую отсрочку от мобилизации по завершении контракта.
В бюджете на 2026 год не предусмотрено увеличение зарплат для военных. Однако правительство готовит улучшенные условия для службы по контракту.
Вырастут ли зарплаты военных в 2026 году?
Подписать контракты смогут и уже действующие военные, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра обороны Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Читайте также Сколько пойдет на оборону в 2026 году: государство заложило рекордные расходы
Шмыгаль рассказал, что проект бюджета не предусматривает увеличение денежного обеспечения для военных в 2026 году. Но правительство планирует введение новой формы – контрактной – которая будет содержать улучшенные условия для всех военнослужащих, в частности для действующих.
После этого проект направят на рассмотрение в парламент.
Обратите внимание! Документ позволит военнослужащим получать большие выплаты.
Главная новация – это гарантированные четкие сроки службы. Контракты будут от 1 до 5 лет. Для контрактов на 2–5 лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации по завершении контракта,
– говорится в сообщении.
-
увеличение ежемесячных выплат;
-
бонусы за подписание;
-
расширение социального пакета.
Обратите внимание! Отмечается, что новые контракты – это о справедливости и предсказуемости.
Что еще известно о расходах на оборону в 2026 году?
Украина не может покрыть все расходы на безопасность и оборону без помощи. Потребность во внешнем финансировании на 2026 год составляет 60 миллиардов долларов.
Лучший вариант – это выделение европейскими странами не менее 0,25% ВВП на военную помощь.