Зарплати медиків зросли: Ляшко розповів, скільки зараз отримує лікар швидкої

В Україні у 2026 році підвищили заробітні плати лікарям. Зокрема, виплати лікарям екстреної медичної допомоги вже зросли більш як на десять тисяч від минулого року.

Скільки отримують лікарі зараз?

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час виступу на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Дивіться також Учителі розчаровані: наскільки їхні зарплати є нижчими за середні в Україні

У квітні 2026 року середня заробітна плата лікаря екстреної медичної допомоги становила 41 700 гривень. Це на 10 з половиною тисяч гривень більше порівняно з 2025 роком,

– заявив Ляшко.

За словами міністра, також зросли заробітні плати медиків у первинній ланці. Так, в середньому заробітна плата лікаря у березні була 30,5 тисячі гривень.

Ба більше, розрахунки міністерства показують, що наразі є навіть ресурс, щоб ще більше підняти виплати лікарям. Вони можуть сягнути близько 35 тисяч гривень.

Яка ще підтримка для лікарів передбачена?

Разом з тим Ляшко нагадав про урядову програму, яка наразі діє в Україні. Вона розроблена для молодих спеціалістів.

За цією програмою молоді медики, які працюють у прифронтових районах чи сільській місцевості, мають змогу отримати підйомні від держави.

У разі, якщо вони підписують контракт на три роки для відпрацювання у цих закладах, можуть отримати суму підйомних у розмірі 200 тисяч гривень. У 2024 році ця сума становила 14 тисяч гривень,

– зауважив міністр.

Також, за словами Ляшка, для медиків є можливості придбання службового житла, а у прифронтових регіонах – навіть в обласних центрах.

Зауважте! Умовою для отримання бонусів є закінчення інтернатури в одному з 20 державних медичних вишів, які підпорядкованих МОЗ чи МОН. Цю програму розрахували до завершення воєнного стану, але, можливо, продовжать і далі.

Яке підвищення прогнозував уряд?

Нагадаємо, минулого року уряд пообіцяв збільшити заробітні плати лікарів первинної та екстреної медичної допомоги, а також медиків з прифронтових регіонів, Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Окрім того, прем'єрка заявила і про підвищення виплат лікарям "первинки".

Ми підвищимо зарплату медиків: базова оплата лікарів первинної та екстреної медицини має бути не нижче 35 000 гривень,

– говорила тоді Свириденко.

Відповідно для забезпечення цих потреб уряд збільшив фінансування програми медичних гарантій у бюджеті на 2026 рік до 191,6 мільярда гривень – на 16,1 мільярда більше, ніж у 2025 році.

Додаткові кошти також спрямують на розширення переліку медичних послуг, зокрема, лікування складних травм військових і проведення кардіохірургічних операцій.

Це дозволить підвищити якість та доступність медичних послуг, а також забезпечити гідну оплату праці лікарів. Інвестиції в здоров’я людей – це інвестиції у стійкість держави та її майбутнє,

– наголосив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Як ще збільшили фінансування медицини у 2026 році?

Уряд у 2026 році суттєво збільшив фінансування програми "Доступні ліки". Заявдяки цьому українці отримують більше можливостей для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших хронічних хвороб безоплатно або з частковою оплатою.

Крім того, у 2026 році держава запустила нову національну ініціативу "Скринінг здоров’я 40+", спрямовану на профілактику захворювань серед громадян віком від 40 років. Від 1 січня 2026 року вони отримали можливість безоплатно проходити обстеження для раннього виявлення серцево-судинних хвороб, діабету та розладів ментального здоров’я. На реалізацію цієї програми заклали близько 10 мільярдів гривень.

Також у державному бюджеті передбачили 15,2 мільярда гривень на закупівлю лікарських засобів і медичних виробів. Кошти спрямують на лікування ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, онкологічних та серцево-судинних захворювань, рідкісних орфанних хвороб, а також на забезпечення вакцинації населення.