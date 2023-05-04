Якими будуть зарплати військовим у травні

Останнім часом навколо цього питання точиться багато дискусій, адже тема доплат військовим досить гостра. Тож, на які суми варто очікувати нашим бійцям у травні.

З чого складається зарплата військового

Зарплата військовослужбовців складається з двох частин:

щомісячне грошове забезпечення;

додаткова винагорода – надбавки, встановлені на період воєнного стану. Зараз це 30, 50 і 100 тисяч гривень.

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Нагадаємо! Виплати військовим регулюються Законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Сума грошового забезпечення залежить від посади та особливостей проходження служби, режиму секретності, наукового ступеня тощо. Наприклад, зарплата командира бригади Сухопутних військ становить 50 173 гривень (без додаткової винагороди). А звичайного сухопутного стрільця – 13 244 гривень без винагороди.

Додаткова грошова допомога назначається у наступному порядку:

100 тисяч гривень на місяць – для тих, хто безпосередньо воює з окупантами на фронті;

– для тих, хто безпосередньо воює з окупантами на фронті; 50 тисяч гривень на місяць – для, тих хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління.

– для, тих хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління. 30 тисяч гривень на місяць – для всіх інших, навіть тих, хто не на фронті. Саме ця надбавка зараз є предметом дискусій.

Що буде з виплатами у травні

З 1 лютого 2023 року Міноборони оприлюднило наказ №44, який передбачає, що додаткових виплат у розмірі 30 тисяч гривень позбавляються:

Військовослужбовці, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України;

Строковики та курсантів військових вишів;

Офіцери управлінь і штабів.

Це викликало хвилю обурення у суспільстві, тому минулого місяця у Раді ухвалили законопроєкт № 8312. Він передбачає повернення доплат військовим, але його розгляд тимчасово відклали.

Уже 2 травня українське військове командування – Валерій Залужний, Олексій Резніков, Василь Малюк підписали спільне звернення до Президента України, де закликали його створити робочу групу, щоб спільно розробити законопроєкт про зарплату військовим.

Наступного дня секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував цю ситуацію й зауважив, що повернення виплат 30 тисяч гривень буде хибним рішенням. Він навів приклад військових з Мукачево або інших віддалених міст й наголосив, що це буде несправедливо.

Я вважаю, що це несправедливо. Хочу зауважити, що з 1 лютого військовослужбовцям була підвищена заробітна плата. Треба бути чесними перед собою, розуміти, що відбувається в нас,

– додав він.

Данілов наголосив, що ті, хто зараз безпосередньо воює, мають отримувати більше грошей, але український бюджет цього забезпечити не може. Натомість для тих, хто зараз знаходиться далеко від фронту, держава і так платить достатньо, тим більше, що у неї немає можливості виплачувати їм 30 тисяч гривень.