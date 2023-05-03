В ефірі телемарафону він наголосив на тому, що військові по всій території України виконують різні завдання. І не можна робити так, щоб усі отримували доплати за те, що служать державі, адже завдання ці різні, передає 24 Канал.
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Доплати не можуть бути для всіх
Секретар РНБО підкреслив, що військові, які перебувають на передовій, у зоні ведення активних бойових дій, отримують 100 тисяч. Натомість він провів паралель з умовними курсантами, які перебувають в Мукачево або інших містах. Він спитав, чи справедливими будуть для них доплати за виконання "якихось військових речей".
Я вважаю, що це несправедливо. Хочу зауважити, що з 1 лютого військовослужбовцям була підвищена заробітна плата. Треба бути чесними перед собою, розуміти, що відбувається в нас,
– підкреслив він.
Олексій Данілов наголосив на тому, що ті, хто воює зараз проти Росії, заслуговує на більші виплати, ніж може собі дозволити Україна. Натомість ті, хто перебуває у глибокому тилу, і так отримують "відповідне фінансове забезпечення". Тож недоречно говорити про додаткові 30 тисяч для них.
Секретар РНБО також нагадав, що Україна перебуває в умовах війни. І що в нашій державі просто недостатньо ресурсів для того, щоб забезпечити всіх військових додатковими виплатами у розмірі 30 тисяч гривень.
Рада "пригальмувала" виплати
- Про це по обіді 2 травня повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, у Раді не підтримали внесення до порядку денного постанови про додаткові виплати.
- Зауважимо, що перед тим українське військове командування – Валерій Залужний, Олексій Резніков, Василь Малюк – закликали відкласти розгляд повернення доплат. Вони пропонують зібрати робочу групу, до якої входитимуть представники Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Генштабу ЗСУ. Спільно до кінця травня вони мають розробити законопроєкт, який би регулював питання оплати праці захисників України.
- Додамо, що у квітні у Раді ухвалили законопроєкт № 8312. Він, власне, і передбачає повернення доплат військовим у розмірі 30 тисяч гривень. І саме його розгляд тимчасово відклали.