Не усі отримали пенсію у січні: через що виплати затримуються

Призупинення пенсії не означає втрату грошей. Виплати можна відновити після ідентифікації, а накопичені заборгованості за пропущені місяці Пенсійний фонд виплатить. Процедура залежить від того, чи помилку допустив сам пенсіонер, чи держава.

Чому пенсія не надходить на картку?

Основною причиною затримки січневих виплат є закінчення терміну підтвердження особи, що тривав до 31 грудня 2025 року. Пенсіонери, які не пройшли цю процедуру вчасно, стикаються з тимчасовим призупиненням нарахувань, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд.

Особливо це стосується двох категорій: громадян, що перебувають за кордоном понад шість місяців, та тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях.

Важливо! Цим особам необхідно підтвердити свій статус через вебпортал Пенсійного фонду, відеозв’язок або дипломатичні установи України за кордоном.

Чи можна відновити пенсійні виплати?

Призупинення виплат не означає втрату накопичених коштів. Законодавство передбачає відновлення нарахувань одразу після проходження ідентифікації, а всі заборгованості за пропущені місяці Пенсійний фонд виплачує пенсіонеру.

Процедура повернення залежить від того, чи помилку допустив сам отримувач виплат, чи державна установа.

Довідково: Перевірити стан ідентифікації та дату останньої перевірки можна онлайн через сервіс "Моя ідентифікація" на вебпорталі або у мобільному застосунку Пенсійного фонду.

Через що можуть не нарахувати пенсію?

Крім відсутності підтвердження особи, законодавство передбачає інші підстави для тимчасового або постійного припинення виплат. Серед них:

надання недостовірних документів;

зміна місця проживання за кордон;

відсутність активності протягом шести місяців, юридичні зміни (смерть, визнання безвісно відсутнім) або зміни соціального статусу.

Наприклад! Це може бути працевлаштування на посаду з правом на пенсію за вислугу років чи завершення навчання дітей, які отримували допомогу.

Таким чином, регулярне оновлення даних та своєчасне проходження щорічних перевірок гарантує стабільне отримання пенсійних виплат у 2026 році.

Чи зростуть пенсії у 2026 році?