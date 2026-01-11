Не усі отримали пенсію у січні: через що виплати затримуються
- Затримка пенсійних виплат у січні пов'язана з необхідністю підтвердження особи до 31 грудня 2025 року, особливо для тих, хто за кордоном або на окупованих територіях.
- Відновлення пенсій можливе після ідентифікації, і Пенсійний фонд виплатить накопичені заборгованості; важливо регулярно оновлювати дані і проходити перевірки.
Призупинення пенсії не означає втрату грошей. Виплати можна відновити після ідентифікації, а накопичені заборгованості за пропущені місяці Пенсійний фонд виплатить. Процедура залежить від того, чи помилку допустив сам пенсіонер, чи держава.
Чому пенсія не надходить на картку?
Основною причиною затримки січневих виплат є закінчення терміну підтвердження особи, що тривав до 31 грудня 2025 року. Пенсіонери, які не пройшли цю процедуру вчасно, стикаються з тимчасовим призупиненням нарахувань, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд.
Особливо це стосується двох категорій: громадян, що перебувають за кордоном понад шість місяців, та тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях.
Важливо! Цим особам необхідно підтвердити свій статус через вебпортал Пенсійного фонду, відеозв’язок або дипломатичні установи України за кордоном.
Чи можна відновити пенсійні виплати?
Призупинення виплат не означає втрату накопичених коштів. Законодавство передбачає відновлення нарахувань одразу після проходження ідентифікації, а всі заборгованості за пропущені місяці Пенсійний фонд виплачує пенсіонеру.
Процедура повернення залежить від того, чи помилку допустив сам отримувач виплат, чи державна установа.
Довідково: Перевірити стан ідентифікації та дату останньої перевірки можна онлайн через сервіс "Моя ідентифікація" на вебпорталі або у мобільному застосунку Пенсійного фонду.
Через що можуть не нарахувати пенсію?
Крім відсутності підтвердження особи, законодавство передбачає інші підстави для тимчасового або постійного припинення виплат. Серед них:
- надання недостовірних документів;
- зміна місця проживання за кордон;
- відсутність активності протягом шести місяців, юридичні зміни (смерть, визнання безвісно відсутнім) або зміни соціального статусу.
Наприклад! Це може бути працевлаштування на посаду з правом на пенсію за вислугу років чи завершення навчання дітей, які отримували допомогу.
Таким чином, регулярне оновлення даних та своєчасне проходження щорічних перевірок гарантує стабільне отримання пенсійних виплат у 2026 році.
Чи зростуть пенсії у 2026 році?
У державному бюджеті України на 2026 рік закладено оновлення ключових соціальних показників, що безпосередньо впливають на пенсійні виплати.
Із 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для непрацездатних підвищили з 2 361 до 2 595 гривень. Це стало базою для автоматичного перегляду пенсійних виплат для окремих категорій громадян.
Зокрема, непрацюючі пенсіонери з повним страховим стажем отримають мінімальну пенсію на рівні 2 595 гривень, що на 234 гривні більше, ніж раніше. Водночас максимальний розмір пенсії обмежений десятьма прожитковими мінімумами й у 2026 році не перевищуватиме 25 950 гривень.