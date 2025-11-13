"Не дозволимо Росії досягти мети": вісім країн виділять 500 мільйонів на зброю для України

Країни Північної Європи та Балтії нададуть нову військову підтримку Україні. Разом вони профінансують пакет закупівель американської зброї за маханізмом Prioritised Ukraine Requirements List (PURL).

Яку допомогу нададуть країни?

Про це міністри оборони країн домовилися на зустрічі в Гельсінкі 13 листопада, передає 24 Канал з посиланням на спільну заяву, опубліковану МЗС Фінляндії.

Дивіться також Спільне виробництво зброї: Україна та Франція домовляються про нові проєкти

Кошти на американську зброю для України виділять 8 країн:

Данія;

Фінляндія;

Норвегія;

Латвія;

Литва;

Естонія;

Швеція;

та Ісландія.

Ми підтверджуємо нашу відданість безпеці України, яка є ключовою складовою європейської безпеки. Ми єдині у прагненні досягти сталого й справедливого миру з повною повагою до суверенітету України та законних прагнень її народу,

– йдеться в заяві міністрів.

Спільно країни зроблять внесок у розмірі 500 мільйонів доларів в ініціативу PURL, яка забезпечує закупівлі критично важливого оборонного обладнання у Сполучених Штатів.

Країни також зобов'язалися забезпечити довгострокову військову підтримку України. Вона включатиме розвиток оборонних спроможностей, промислову співпрацю у сфері ВПК та зміцнення здатності Києва протистояти російській агресії у майбутньому.

Російська агресія становить довгострокову загрозу для безпеки Європи, трансатлантичної спільноти та світового порядку, заснованого на правилах. Ми не дозволимо Росії досягти своєї мети,

– наголосили міністри.

Що у НАТО говорять про це рішення?

У НАТО позитивно відреагували на рішення восьми країн профінансувати пакет допомоги для України. Зокрема, нове оголошення привітав генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

Наші північні та балтійські союзники посилюють підтримку, фінансуючи черговий пакет критично важливого військового обладнання для України. Це має особливе значення напередодні зими, коли постачання в межах PURL уже надходять до України,

– зазначив Рютте.

Генсек запевнив, що союзники НАТО продовжать передавати Україні необхідну військову техніку та ресурси.

Що відомо про допомогу через PURL?