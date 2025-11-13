"Не позволим России достичь цели": восемь стран выделят 500 миллионов на оружие для Украины

Страны Северной Европы и Балтии предоставят новую военную поддержку Украине. Вместе они профинансируют пакет закупок американского оружия по маханизму Prioritised Ukraine Requirements List (PURL).

Какую помощь окажут страны?

Об этом министры обороны стран договорились на встрече в Хельсинки 13 ноября, передает 24 Канал со ссылкой на совместное заявление, опубликованное МИД Финляндии.

Средства на американское оружие для Украины выделят 8 стран:

Дания;

Финляндия;

Норвегия;

Латвия;

Литва;

Эстония;

Швеция;

и Исландия.

Мы подтверждаем нашу приверженность безопасности Украины, которая является ключевой составляющей европейской безопасности. Мы едины в стремлении достичь устойчивого и справедливого мира с полным уважением к суверенитету Украины и законных стремлений ее народа,

– говорится в заявлении министров.

Совместно страны сделают вклад в размере 500 миллионов долларов в инициативу PURL, которая обеспечивает закупки критически важного оборонного оборудования у Соединенных Штатов.

Страны также обязались обеспечить долгосрочную военную поддержку Украины. Она будет включать развитие оборонных возможностей, промышленное сотрудничество в сфере ВПК и укрепление способности Киева противостоять российской агрессии в будущем.

Российская агрессия представляет долгосрочную угрозу для безопасности Европы, трансатлантического сообщества и мирового порядка, основанного на правилах. Мы не позволим России достичь своей цели,

– подчеркнули министры.

Что в НАТО говорят об этом решении?

У НАТО положительно отреагировали на решение восьми стран профинансировать пакет помощи для Украины. В частности, новое объявление приветствовал генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

Наши северные и балтийские союзники усиливают поддержку, финансируя очередной пакет критически важного военного оборудования для Украины. Это имеет особое значение накануне зимы, когда поставки в рамках PURL уже поступают в Украину,

– отметил Рютте.

Генсек заверил, что союзники НАТО продолжат передавать Украине необходимую военную технику и ресурсы.

Что известно о помощи через PURL?