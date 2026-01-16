"Сотні тисяч без світла": Зеленський чекає на щедрість союзників для посилення ППО

Через постійні масовані обстріли російської армії Україна потребує посилення протиповітряної оборони. Тому Київ сподівається на збільшення внесків союзників у програму закупівлі зброї PURL.

Навіщо Україні більше озброєння?

Про це розповів президент України Володимир Зеленський, передає 24 Канал з посиланням на його допис у Telegram.

Дивіться також Можна купувати зброю, але є нюанс: як Україна витрачатиме нову допомогу від ЄС

Глава держави провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і розповів про серйозні виклики, які завдають російські атаки українцям під час морозної зими. Зокрема, Зеленський привів для прикладу останні удари Росії по енергетичному об'єкту у Харкові.

Сотні тисяч людей залишилися без світла й тепла,

– зауважив президент у розмові.

Тому Зеленський наголосив на необхідності зміцнити можливості ППО для захисту українських міст, зокрема, завдяки закупівлям озброєння через програму PURL. Україна сподівається, що союзники збільшать свої внески у цю ініціативу.

Володимир Зеленський Президент України Програма PURL дуже нам у цьому допомагає, і ми розраховуємо, що цього місяця сума внесків у неї збільшиться.

Також Зеленський і Рютте детально обговорили дипломатичну роботу України задля досягнення миру з партнерами у США та Європі, наступні кроки у цьому напрямку.

Ми вже досягли значного прогресу, і зараз важливо не збавляти темпу. Україна ніколи не була й не буде перепоною для досягнення миру,

– підкреслив Зеленський.

Скільки вже країн долучилися до PURL?

Наприкінці 2025 року до програми PURL приєдналася Хорватія. Уряд країни вирішив виділити близько 14 мільйонів євро на зброю для України за цією ініціативою.

Коментуючи це рішення Загребу, Зеленський заявив, що від моменту запуску цього механізму у липні минулого року до програми долучилися вже 24 країни:

Нідерланди;

Данія;

Норвегія;

Швеція;

Німеччина;

Канада;

Естонія;

Латвія;

Литва;

Ісландія;

Фінляндія;

Бельгія;

Іспанія;

Люксембург;

Португалія;

Словенія;

Польща;

Австралія;

Греція;

Нова Зеландія;

Північна Македонія;

Чорногорія;

Румунія та Хорватія.

Завдяки цій підтримці вдалося сформувати вісім пакетів необхідного озброєння для України. Внески союзників до програми на грудень 2025-го складали 4,3 мільярда доларів.

Важливо! За словами Зеленського, програма PURL перш за все дозволяє посилювати протиповітряну оборону України, забезпечуючи ракетами системи Patriot.

Що ще відомо про програму PURL?