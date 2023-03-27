Це єдиний шлях вперед: як зелена енергетика може допомогти Україні

Стан енергосистеми України за останній місяць покращився. Графіки відключень світла майже не потрібні, а світло вдома може бути весь день. Про таке мріяли чимало українців з жовтня 2022 року. Яким є зараз стан енергосистеми, яке місце займає у ній зелена енергетика та чи переходитиме Україна на відновлювальні джерела, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як зараз зі світлом в Україні

В середині лютого дефіцит електроенергії почав поступово зменшуватися. В Укренерго повідомили, що це стало можливими через відновлювані роботи на станціях:

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В роботу включені додаткові енергоблоки на декількох теплових електростанціях;

Весняна повінь покращила роботу гідроелектростанцій;

Збільшився світловий день, а такі погодні умови сприяють генерації з відновлюваних джерел енергії;

Крім того, енергетична компанія ДТЕК ще раніше розпочала імпортувати електроенергію з Європи. Вже зараз триває імпорт електроенергії зі Словаччини. Це своєю чергою теж покращує стан енергосистеми.

За даними сайту мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E , імпорт електроенергії у лютому збільшили до 700 мегаватів у будь-який час. До цього максимально можливий імпорт з Європи становив 700 мегаватів вночі та 600 мегаватів в інші години доби.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук ще раніше заявив, що у випадку, якщо Росії не вдасться уразити нові енергооб'єкти, скоротити дефіцит енергосистеми можна буде уже наприкінці лютого. Як бачимо, його прогноз здійснився.

Остання масова атака: де обмежили споживання

Після останньої масової атаки 9 березня, коли Росія завдала ракетних ударів, з'явилися нові пошкодження як теплових електростанцій, так і підстанцій Укренерго. Через це в окремих областях ввели обмеження. Однак це не завадило енергосистемі все ж таки продовжити працювати.

Станом на 20 березня, у Житомирській області застосовуються обмеження. У Київській області та самій столиці теж можуть вимкнути світло, якщо збільшиться споживання. А от в інших регіонах все стабільно.

Літо не за горами: чого чекати тоді

зараз Україна споживає приблизно 15 – 16 гігаватів потужності, з яких більшу частину забезпечують АЕС. Все інше – ТЕС, ТЕЦ, ГЕС і відновлювальні джерела.

Юрій Ігнат, речник Повітряних Сил Збройних сил України, в інтерв'ю NV констатував, що зимовий блекаут в Україні росіянам не вдався. А влітку нічого майже не зміниться.

Щодо масованих обстрілів по енергетичній інфраструктурі, то зрозуміло, українська енергетика вже адаптувалася до такого протистояння з ворогом, швидко мобілізуючи бригади й відновлюючи пошкодження,

– каже речник.

За словами Ігната, Україна вже переживала весняний і літній періоди війни минулого року. Але на цей раз слід готуватися до того, що можливі удари по інших важливих об'єктах – наприклад, по транспортній інфраструктурі чи гідротехнічних спорудах.

Також, існує думка, що навіть через зниження споживання електроенергії влітку, дефіцит генерації може повернутися вже наступної зими, коли знову виросте споживання. Якщо ж традиційна енергетика буде знову під прицілом, чи допоможуть у такому разі відновлювальні джерела енергії?

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Стан зеленої енергетики в Україні

За останнє десятиліття відновлювані джерела енергії (ВДЕ) стають все більш поширеними. Крім того, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли було пошкоджено понад 40% енергетичної інфраструктури внаслідок масових атак, а Європа боролася з енергетичною кризою, у світі почали пришвидшувати перехід на зелену генерацію. У теперішніх умовах, це забезпечує насамперед незалежність.

Відтак, ще торік Міжнародне енергетичне агентство (IEA), планувало рекордне зростання частки ВДЕ — до 320 гігаватів нових потужностей.

Цікаво, що за прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, сонячна енергетика може обійти інші джерела енергії у 2027 році;

До слова, в Україні на сьогодні встановлена потужність ВДЕ з урахуванням тимчасово окупованих об’єктів на півдні країни – близько 10 гігаватів;

А після перемоги у війні та з подальшим розвитком зеленої енергетики наша країна може отримувати від 2 до 3 мільярдів доларів щороку від експорту електроенергії в ЄС. Про це повідомив гендиректор та засновник норвезької компанії Itera Арне Мис.

Навіть із заяв голови Держенергонагляду Руслана Слободяна відомо, що зараз в українській енергосистемі немає дефіциту потужності, зокрема завдяки більшій генерації електроенергії на сонячних електростанціях

Перевагою зеленої енергетики є те, що збільшення виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії стимулює зниження цін на електроенергію. Відтак, як повідомили у ДТЕК, ВДЕ, сприятливі погодні умови та ефективна робота енергетичного обладнання дозволили компанії у лютому вдвічі збільшити виробництво електроенергії на сонячних електростанціях – до 35,2 мільйона кіловат-годин.

Це еквівалент місячного споживання електроенергії

Однак ще наприкінці червня минулого року міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що від початку війни виведені з ладу 30% сонячної та понад 90% вітрової генерації.

Як розповів 24 Каналу Максим Бабаєв, експерт із зеленої енергетики, масові ракетні атаки росіян теж вплинуло на об'єкти ВДЕ

Максим Бабаєв Експерт із зеленої енергетики Українська енергосистема є об'єднаною. І ті об'єкти зеленої енергетики, які працюють у цій енергосистемі, теж працюють у рамках однієї мережі. На жаль, пошкодження енергосистеми та нестабільність, яка стала результатом, також вплинула на об'єкти ВДЕ.

Що із сонячними та вітровими станціями

На цей час кількість об'єктів промислового масштабу, які працюють в енергосистемі, зменшилася. Чимало з них знаходяться надалі в окупації.

Візьмемо до увагиякі здебільшого розташовували на півдні країни, адже там кращі умови для ведення такого бізнесу. Це стосується йКрім окупації, станції потерпають й від постійних обстрілів. Вони зруйновані. Тобто удар по відновлювальній енергетиці під час повномасштабного вторгнення був доволі сильний.

Водночас спілкуючись із компаніями, які займаються встановленням сонячних та вітрових станцій малого масштабу, попит на замовлення зріс приблизно у 10 разів від початку вторгнення. Тобто люди реагують та розуміють, що безпеку свого добробуту потрібно забезпечувати,

– каже Максим Бабаєв.

Але проблема у тому, що зараз порахувати точно кількість домогосподарств і підприємств, що встановили станції, дуже важко. Держава не веде такий облік, лише перерахунок тих, хто підписав договір про продаж електроенергії по зеленому тарифу.

Чим відрізняється традиційна енергетика від зеленої

Водночас з іншого боку, Україна пережила зиму. Зі слів співрозмовника, чимало його колег вважають, що через те, що сонця стало зараз набагато більше, станції, які працюють у мережі, допомогли зменшити дефіцит електроенергії, особливо в ранкові піки споживання.

Відповідно у результаті ми швидше вийшли на нормальний режим роботи, а у людей почало з'являтися частіше світло,

– додає Бабаєв.

При цьому варто звернути увагу на те, що відновлювана енергетика відрізняється від традиційної тим, що вона дуже гнучка. Особливо якщо говорити про сонячну енергетику, яку можна масштабувати та застосовувати у різних аплікаціях.

починаючи від якихось маленьких резервних систем, а це декілька панелей та акумулятор, який стоїть на даху будинку, одна сім'я може отримувати освітлення, зв'язок та інтернет у разі перебоїв зі світлом.

Схожу роботу виконують й вітрові установки. Вони у різних формах на підприємствах чи приватних будинках допомагали мати хоча б якийсь доступ до електроенергії під час масових ракетних атак та постійних відключень світла.

Загалом, зеленій енергетиці було теж важко, як і традиційній, через необхідність працювати в об’єднаній національній мережі. Однак ось ця децентралізованість та певна автономність таких джерел допомогла пережити час блекаутів, додає експерт.

Чому відновлювальні джерела – це єдиний шлях вперед

Нещодавно стало відомо, що для населення піднімуть тарифи на електроенергію. Втім, це питання про зміну підходів до формування тарифів стоїть доволі вже давно.

Усі ми розуміємо, що тарифи для населення у нас глибоко дотаційні. За них платять здебільшого інші учасники ринку, а це непобутові споживачі, тобто підприємства. Взагалі така система є досить шкідливою для українського енергоринку, адже викривлює його. Однак зв'язку між зеленою енергетикою та тарифами на світло я не бачу. Адже зараз навіть зелені тарифи не працюють,

– пояснює експерт.

Однак Бабаєв наголошує, що зелена енергетика дешевша. Порівнюючи вартість електроенергії, яку виробляє новий збудований атомний блок із відновлювальними джерелами у вигляді вітру, сонця тощо, то зелена енергетика у рази дешевша.

Крім того, ніхто зараз не хоче вкладати гроші у будівництво традиційних джерел енергії, як от атомні блоки, адже це, по-перше, дорого, а по-друге, довго. З точки зору інвестицій, відновлювана енергетика – це єдиний шлях вперед.