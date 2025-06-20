"Знають рецепт" – Зеленський заявив, що ЄС та країнам G7 відомо, як "завдати удар" по Кремлю

У ніч на 20 червня росіяни знов завдали удару по українським містам. На тлі подій Володимир Зеленський закликав країн-партнерів вводити санкції проти Кремля.

Зеленський закликав партнерів до санкцій проти Росії

Український президент наголосив, що Росія продовжує тактику цілеспрямованого терору проти українців, пише 24 Канал з посиланням на соцмережу глави держави.

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Зеленський підкреслив, що конкретно за цю тактику Москва має отримати сильну відповідь. Ба більше, ця відповідь має відчутно вдарити по всій Росії та її можливостях продовжувати війну.

Країни "сімки" та ЄС знають рецепт: сильний тиск, санкції проти енергетики та тіньового флоту, прайскеп 30 доларів за російську нафту,

– написав президент України.

Важливо! Згідно зі слів Володимира Зеленського, що "швидше хворі в Кремлі втратять можливість фінансувати війну, то більше життів зможемо врятувати в Україні".