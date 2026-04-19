"Кожен долар за нафту з Росії – це гроші на війну", – Зеленський про ситуацію з санкціями

Президент України Володимир Зеленський продемонстрував у своїх соціальних мережах наслідки ворожих ударів по містам країни. Зокрема він прокоментував ситуацію з санціями проти Росії.

Що сказав Зеленський про санкції США проти Росії?

Продовження послаблення обмежень проти Кремля не відповідає реальній ситуації у війні та дипломатії, про що зазначив у своєму дописі Володимир Зеленський.

На його думку, це підживлює ілюзію російського керівництва, що війну можна й надалі продовжувати. Зокрема лише за цей тиждень росіяни випустили:

понад 2 360 ударних дронів;

більш ніж 1 320 керованих авіаційних бомб;

майже 60 ракет різних типів по містах та громадах.

Володимир Зеленський Президент України Кожен долар за нафту з Росії – це гроші на війну. Більш ніж 110 танкерів тіньового флоту Москви зараз знаходяться в морі. На їхньому борту – понад 12 мільйонів тонн російської нафти, яку завдяки послабленням санкцій знову можна продавати без наслідків. Це 10 мільярдів доларів – ресурс, який прямо конвертується в нові удари по Україні.

У зв’язку з цим важливо, щоб російські танкери зупинялись, а не доставляли нафту в порти, про що повідомив український лідер. До того ж слід, аби експорт російської нафти зменшувався. А українські далекобійні санкції продовжують працювати саме на це.

Я вдячний кожному нашому воїну за влучність і дякую всім партнерам, які допомагають посилювати тиск на Росію за цю війну,

– написав Зеленський.

Зверніть увагу! Попри обіцянки, Мінфін США 18 квітня продовжив ліцензію на купівлю російської нафти – вже до 16 травня поточного року. Пані посол України у США Ольга Стефанішина в соцмережі Х закликала Сполучені Штати відновити обмеження проти нафти та нафтопродуктів країни-агресора.

Що слід знати про ситуацію з санкціями США?