"Кожен долар за нафту з Росії – це гроші на війну", – Зеленський про ситуацію з санкціями
- Президент України Володимир Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії, зазначаючи, що кожен долар за нафту з Росії – це гроші на війну.
- Мінфін США продовжив ліцензію на купівлю російської нафти до 16 травня, що викликало критику з боку українських офіційних осіб.
Президент України Володимир Зеленський продемонстрував у своїх соціальних мережах наслідки ворожих ударів по містам країни. Зокрема він прокоментував ситуацію з санціями проти Росії.
Що сказав Зеленський про санкції США проти Росії?
Продовження послаблення обмежень проти Кремля не відповідає реальній ситуації у війні та дипломатії, про що зазначив у своєму дописі Володимир Зеленський.
На його думку, це підживлює ілюзію російського керівництва, що війну можна й надалі продовжувати. Зокрема лише за цей тиждень росіяни випустили:
- понад 2 360 ударних дронів;
- більш ніж 1 320 керованих авіаційних бомб;
- майже 60 ракет різних типів по містах та громадах.
Кожен долар за нафту з Росії – це гроші на війну. Більш ніж 110 танкерів тіньового флоту Москви зараз знаходяться в морі. На їхньому борту – понад 12 мільйонів тонн російської нафти, яку завдяки послабленням санкцій знову можна продавати без наслідків. Це 10 мільярдів доларів – ресурс, який прямо конвертується в нові удари по Україні.
У зв’язку з цим важливо, щоб російські танкери зупинялись, а не доставляли нафту в порти, про що повідомив український лідер. До того ж слід, аби експорт російської нафти зменшувався. А українські далекобійні санкції продовжують працювати саме на це.
Я вдячний кожному нашому воїну за влучність і дякую всім партнерам, які допомагають посилювати тиск на Росію за цю війну,
– написав Зеленський.
Зверніть увагу! Попри обіцянки, Мінфін США 18 квітня продовжив ліцензію на купівлю російської нафти – вже до 16 травня поточного року. Пані посол України у США Ольга Стефанішина в соцмережі Х закликала Сполучені Штати відновити обмеження проти нафти та нафтопродуктів країни-агресора.
Що слід знати про ситуацію з санкціями США?
- Раніше Міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що Сполучені Штати не будуть продовжувати послаблювати санкції проти нафти та нафтопродуктів Росії. Також він казав, що Вашингтон не буде поновлювати генеральну ліцензію на іранську нафту.
- Водночас у США кажуть, що через блокування Ормузької протоки, Росія заробила приблизно 2 мільярди доларів. Але експерт Олег Пендзин вважає, що сума у декілька разів більша.