Про це стало відомо у ніч на 18 квітня, як повідомляє Reuters. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.

США раптово передумали й знову дозволили купувати російську нафту: що сталося?

США знову поновили генеральну ліцензію на купівлю російської нафти. Тепер вона стосується нафти, відвантаженої на судна до 17 квітня, а триватиме її чинність до 16 травня. Про це повідомили у Міністерстві фінансів країни.

Мовиться про механізм, що дає змогу завершити вже розпочаті угоди. Подібні винятки Вашингтон застосовує для того, щоб уникнути шоків на нафтовому ринку, ризик яких наразі значний через ситуацію на Близькому Сході.

Додамо, раніше український експерт Олег Пендзин розповідав 24 Каналу, що продовження чи непродовження ліцензії на експорт російської нафти не зачеплять 4000 АЗС "Лукойл", розкидані по Європі. А ще й Ормузька протока заблокована, тобто загалом це рішення США не є чимсь критичним.

Що передувало цьому рішенню США?