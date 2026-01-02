Оформлення землі 2026: що треба знати і як не зробити помилку
- Землевпорядкування надає земельній ділянці юридичний статус для використання, продажу, будівництва або спадщини.
- У 2026 році оформлення землеустрою в Україні проводиться через сертифіковані організації для приватизації, отримання кадастрового номера або зміни цільового призначення.
Землевпорядкування – це комплекс робіт, завдяки яким ваша земельна ділянка отримує повний юридичний статус. Ця процедура дозволяє у подальшому отримати право власності, тому важливо знати нюанси оформлення у 2026 році.
Що таке землевпорядкування і коли воно потрібне?
Завдяки землевпорядкуванню земельна ділянка вноситься до кадастру й може вільно використовуватись, продаватись, будуватись або оформлюватись в спадщину, пише 24 Канал з посиланням на ДЗК.
Його обов’язково потрібно зробити в окремих випадках:
- Для оформлення права власності на ділянку
- Щоб отримати кадастровий номер
- Для зміни цільового призначення (будівництво, садівництво, комерція)
- При поділі або об'єднанні ділянок
- Для оформлення спадщини, дарування, продажу
- Щоб виправити помилки у кадастрі або відновити втрачені документи
Хто і як може оформити землевпорядкування?
Оформлення землеустрою у 2026 році в Україні здійснюється через сертифіковані землевпорядні організації. Процес залежить від вашої мети: приватизація, отримання кадастрового номера чи зміна цільового призначення.
Основні кроки оформлення:
- Вибір розробника: Зверніться до сертифікованого інженера-землевпорядника. Перевірити ліцензію фахівця можна у Державному реєстрі сертифікованих інженерів.
- Розробка документації:
- Проєкт відведення: потрібен для нових ділянок або зміни призначення.
- Технічна документація: для встановлення меж (присвоєння кадастрового номера) вже наявної у користуванні ділянки.
- Кадастрова реєстрація: Інженер подає документацію до Державного земельного кадастру (ДЗК). Після перевірки ділянці присвоюється кадастровий номер, а ви отримуєте витяг з ДЗК. Статус заяви можна відстежувати через Електронні сервіси Держгеокадастру.
- Затвердження документації: Отримайте рішення про затвердження проєкту від місцевої влади.
- Реєстрація права власності: Завершальний етап – внесення даних до Державного реєстру речових прав. Це можна зробити через портал Дія або звернувшись до нотаріуса чи в ЦНАП.
Що варто знати про оформлення й купівлю землі в Україні?
У 2026 році правила ринку землі залишаться без змін: юридичні особи можуть купувати до 10 тисяч гектарів, заборона на купівлю іноземцями залишається. Експерти прогнозують можливе зростання цін на землю після завершення війни.
Від сплати земельного податку звільнені ветерани війни, пенсіонери за віком, громадяни з інвалідністю I та II групи, а також фізособи, які виховують 3 і більше дітей до 18 років. Звільнення від податку діє лише для ділянок, розміри яких не перевищують встановлені ліміти для різних видів землекористування.
Українці можуть набувати право власності на землю через купівлю, дарування, приватизацію та спадщину, тоді як іноземці можуть отримувати право на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, купуючи нерухомість на них.