9 січня, 11:16
Майже 4 мільйони: кожен десятий оформив "Зимову тисячу" через Укрпошту

Ірина Гайдук
Основні тези
  • У 2025 році понад 3,8 мільйона українців оформили "Зимову тисячу" через Укрпошту, з них 1,9 мільйона подали заявки особисто.
  • Укрпошта забезпечила доступ до програми для маломобільних людей, людей похилого віку та людей з інвалідністю, дозволивши їм викликати листоношу додому для оформлення заявки.

У 2025 році державну підтримку у рамках програми "Зимова тисяча" через Укрпошту змогли оформити більш як 3,8 мільйона українців. Тобто близько 10% усього населення країни обрали для виплати пошту.

Хто оформив виплати через Укрпошту? 

Починаючи з 14 листопада 1 911 429 українців особисто подали заявки на "Зимову тисячу" через відділення, передає 24 Канал з посиланням на Укрпошту. 

Для них офлайн-доступ став вирішальним – без фізичної присутності пошти ці громадяни фактично залишилися б поза програмою, 
– наголосили в компанії. 

Ще приблизно 2 мільйонам людей зимову допомогу зарахували автоматично разом із соціальними виплатами і пенсіями. 

В Укрпошті наголосили, що значна частина цих отримувачів живе у населених пунктах, де отримувати державні сервіси громадяни можуть стабільно лише через пошту. 

До того ж завдяки Укрпошті до "Зимової підтримки долучилися люди, які фізично не мають змоги відвідати відділення : 

  • маломобільні люди похилого віку;
  • люди з інвалідністю. 

Вони мали змогу оформити заявку, викликавши листоношу додому через гарячу лінію. 

Ми щодня працюємо там, де інших каналів просто немає – у маленьких селах, прифронтових громадах, віддалених районах. Для багатьох людей пошта залишається єдиним зв’язком із державою, і наше завдання – щоб цей зв’язок не переривався навіть у найскладніші часи, 
– зазначив гендиректор Укрпошти  Ігор Смілянський.

Як скористалися коштами українці? 

Разом з тим Укрпошта була місцем де українці не лише подавали заявку на "Зимову тисячу", але й використовували вже отримані кошти. 

На початок січня через пошту виплатами скористалися понад 2 мільйони 841 тисячу людей. Це були і ті громадяни, які оформили тисячу через мобільний застосунок  "Дія".

За допомогою Укрпошти українці: 

  • придбали товари українського виробництва;
  • замовили ліки;
  • оформили передплату;
  • оплатили комунальні послуги. 

Важливо! Уряд продовжив період використання тисячі гривень у межах програми "Зимова підтримка". Пенсіонери та отримувачі соціальної допомоги, які виплачують кошти через Укрпошту, мають можливість використати ці гроші до кінця лютого 2026 року, повідомили у Мінсоцполітики.

Куди можна витратити "Зимову тисячу"? 

  • "Зимову тисячу" можна використати на придбання продуктів харчування. Із 11 грудня учасники програми можуть купувати продовольчі товари українського виробництва (за винятком підакцизних), які долучені до програми.

  • Також кошти можна витратити на ліки, однак лише на медикаменти вітчизняного виробництва, зареєстровані в межах програми "Нацкешбек". Перелік аптек, у яких доступні такі покупки, оприлюднений на сайті "Національного кешбеку".

  • Окрім цього, "зимову тисячу" дозволяється використовувати для придбання книжок та іншої друкованої продукції, але виключно в книгарнях, що мають відповідний МСС-код.

  • Найчастіше українці спрямовують ці кошти на оплату комунальних послуг, покупки в аптеках і благодійні внески. Станом на 8 грудня виплату отримали понад 11,6 мільйона громадян, а загальна кількість поданих заявок перевищила 15,8 мільйона.