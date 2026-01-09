Майже 4 мільйони: кожен десятий оформив "Зимову тисячу" через Укрпошту

У 2025 році державну підтримку у рамках програми "Зимова тисяча" через Укрпошту змогли оформити більш як 3,8 мільйона українців. Тобто близько 10% усього населення країни обрали для виплати пошту.

Хто оформив виплати через Укрпошту?

Починаючи з 14 листопада 1 911 429 українців особисто подали заявки на "Зимову тисячу" через відділення, передає 24 Канал з посиланням на Укрпошту.

Для них офлайн-доступ став вирішальним – без фізичної присутності пошти ці громадяни фактично залишилися б поза програмою,

– наголосили в компанії.

Ще приблизно 2 мільйонам людей зимову допомогу зарахували автоматично разом із соціальними виплатами і пенсіями.

В Укрпошті наголосили, що значна частина цих отримувачів живе у населених пунктах, де отримувати державні сервіси громадяни можуть стабільно лише через пошту.

До того ж завдяки Укрпошті до "Зимової підтримки долучилися люди, які фізично не мають змоги відвідати відділення :

маломобільні люди похилого віку;

люди з інвалідністю.

Вони мали змогу оформити заявку, викликавши листоношу додому через гарячу лінію.

Ми щодня працюємо там, де інших каналів просто немає – у маленьких селах, прифронтових громадах, віддалених районах. Для багатьох людей пошта залишається єдиним зв’язком із державою, і наше завдання – щоб цей зв’язок не переривався навіть у найскладніші часи,

– зазначив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Як скористалися коштами українці?

Разом з тим Укрпошта була місцем де українці не лише подавали заявку на "Зимову тисячу", але й використовували вже отримані кошти.

На початок січня через пошту виплатами скористалися понад 2 мільйони 841 тисячу людей. Це були і ті громадяни, які оформили тисячу через мобільний застосунок "Дія".

За допомогою Укрпошти українці:

придбали товари українського виробництва;

замовили ліки;

оформили передплату;

оплатили комунальні послуги.

Важливо! Уряд продовжив період використання тисячі гривень у межах програми "Зимова підтримка". Пенсіонери та отримувачі соціальної допомоги, які виплачують кошти через Укрпошту, мають можливість використати ці гроші до кінця лютого 2026 року, повідомили у Мінсоцполітики.

Куди можна витратити "Зимову тисячу"?