Час обмежений: до якого числа українці повинні витратити "зимову тисячу"

Програма зимової підтримки стартувала в Україні 15 листопада. Зокрема вона надає можливість отримати допомогу у розмірі 1 000 гривень.

До якої дати слід використати "зимову тисячу"?

Прийом заявок триватиме до 24 грудня, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Оформити заявку можна як у Дії, так і на Укрпошті.

Якщо людина отримує пенсію чи якісь інші соціальні виплати в Укрпошті, і 1 000 гривень надійшла автоматично – витратити її можна до 25 грудня 2025 року.

Якщо особа саме оформила заяву на отримання допомоги через Укрпошту – грошам слід знайти застосування до 25 січня 2026 року.

Зверніть увагу! Водночас підтримку, яка надійшла на картку "Національний кешбек" через Дію, потрібно витратити до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, що з 22 листопада уряд змінив перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою "Національний кешбек". Про це розповіли у Міністерстві економіки.

Ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою "Зимова підтримка",

– пояснили у відомстві.

1 000 гривень можна використати на такі категорії товарів і послуг:

комунальні послуги; поштові послуги; харчові продукти в магазинах та супермаркетах; лікарські засоби та медичні вироби; книги та іншу друковану продукцію; благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Зауважте! Частина оновлених категорій стає доступною одразу: ліки, різні медичні вироби, книжки та іншу друкована продукція.

На що не можна витратити "зимову тисячу"?