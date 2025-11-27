Час обмежений: до якого числа українці повинні витратити "зимову тисячу"
- Прийом заявок на отримання "зимової тисячі" триватиме до 24 грудня, а витратити її можна до різних дат, залежно від способу отримання.
- Отримані кошти не можна використовувати на підакцизні товари, розваги, мобільний зв'язок та інтернет, але їх можна витратити на ліки, медичні вироби, книжки та іншу друковану продукцію.
Програма зимової підтримки стартувала в Україні 15 листопада. Зокрема вона надає можливість отримати допомогу у розмірі 1 000 гривень.
До якої дати слід використати "зимову тисячу"?
Прийом заявок триватиме до 24 грудня, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.
Оформити заявку можна як у Дії, так і на Укрпошті.
- Якщо людина отримує пенсію чи якісь інші соціальні виплати в Укрпошті, і 1 000 гривень надійшла автоматично – витратити її можна до 25 грудня 2025 року.
- Якщо особа саме оформила заяву на отримання допомоги через Укрпошту – грошам слід знайти застосування до 25 січня 2026 року.
Зверніть увагу! Водночас підтримку, яка надійшла на картку "Національний кешбек" через Дію, потрібно витратити до 30 червня 2026 року.
Нагадаємо, що з 22 листопада уряд змінив перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою "Національний кешбек". Про це розповіли у Міністерстві економіки.
Ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою "Зимова підтримка",
– пояснили у відомстві.
1 000 гривень можна використати на такі категорії товарів і послуг:
- комунальні послуги;
- поштові послуги;
- харчові продукти в магазинах та супермаркетах;
- лікарські засоби та медичні вироби; книги та іншу друковану продукцію;
- благодійність – зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.
Зауважте! Частина оновлених категорій стає доступною одразу: ліки, різні медичні вироби, книжки та іншу друкована продукція.
На що не можна витратити "зимову тисячу"?
- За "зимову підтримку" не можна придбати підакцизні товари, тобто алкоголь та тютюнові вироби.
- Тисячу не вийде витратити на розваги: рахунки у кафе чи ресторанах; на квитки у кіно тощо.
- Також "зимовою тисячею" не вийде оплатити мобільний зв'язок та інтернет.