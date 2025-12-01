Нові правила бронювання, "зимова тисяча" та хто втратить пенсії: що зміниться з 1 грудня

У грудні на українців очікує низка змін, які стосуються допомоги від держави, бронювання від мобілізації та транспортних послуг. Стартує програма житлової підтримки ВПО, через яку можна отримати 2 мільйони гривень. У бронюванні працівників критичної інфраструктури зробили виняток для порушників військового обліку. Для однієї з категорій пенсіонерів зростуть виплати.

Хто зможе отримати житловий ваучер на 2 мільйони?

Держава почне надавати ваучери по 2 мільйони гривень на придбання житла. Можливість для участі в програмі наразі доступна тільки для внутрішньо переміщених осіб певних категорій, пише 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

Програма житлової допомоги від держави стартує 1 грудня. Взяти участь у ній на першому етапі можуть ВПО, чиї будинки залишилися на тимчасово окупованих територіях. Серед визначених категорій українці, які мають:

статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);

підтверджене попереднє місце проживання на ТОТ;

актуальну довідку ВПО, де вказана адреса фактичного проживання на території, підконтрольній Україні.

Водночас умовою є відсутність у володінні ВПО чи її родини іншого житла на підконтрольних Україні територіях. Виняток – непогашена іпотека чи житло в зоні бойових дій.

Важливо! Претендент на ваучер на 2 мільйони гривень також не мав отримувати житлової підтримки за іншими програмами й не мати чинних заяв у "єВідновленні".

Подавати заявку на отримання житлового ваучера потрібно через Дію. Використати гроші можна для:

купівлі житла;

сплати першого внеску за іпотекою;

погашення іпотеки;

інвестування у будівництва.

Використати ваучер потрібно буде за 5 років з моменту отримання. Придбане за нього житло не можна відчужувати упродовж 5 років.

Що зміниться в правилах бронювання у грудні?

4 грудня набуває чинності закон про зміни в організації трудових відносин під час воєнного стану. Нові правила бронювання працівників передбачають можливість брати на роботу військовозобов’язаних, які порушили правила військового обліку.

Така опція доступна підприємствам, установам і організаціям, які є критично важливими для потреб армії, економіки чи життєдіяльності населення у сфері оборонно-промислового комплексу.

Хто може отримати роботу й бронювання:

військовозобов’язані, у яких відсутні або неналежно оформлені військово-облікові документи;

ті, хто не перебуває на військовому обліку;

ті, хто не уточнив персональні дані;

військовозобов’язані, які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку чи законодавства про мобілізацію.

Зверніть увагу! Строк бронювання та випробувальний термін таких військовозобов’язаних не може перевищувати 45 календарних днів з дня укладення трудового договору, а можливість надається один раз на рік.

Якщо за наданий час порушення військового обліку усунуть, таких працівників бронюватимуть на загальних підставах. Але якщо цього не станеться, роботодавець може звільнити їх.

Водночас бронювання порушників військового обліку не звільняє їх від юридичної відповідальності за свої порушення.

Хто може втратити пенсію?

До 31 грудня деякі пенсіонери та отримувачі страхових виплат мають пройти фізичну ідентифікацію в Пенсійному фонді, інакше втратять виплати. Вимога стосується:

пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях України;

пенсіонерів за кордоном.

Фізична ідентифікація передбачає встановлення даних людини на підставі перевірених документів.

Зауважимо! Вимога не поширюються на одержувачів пенсії або страхових виплат, що здійснюють на умовах міжнародних договорів.

Пройти ідентифікацію можна кількома способами:

через портал електронних послуг Пенсійного фонду, авторизувавшись в особистому кабінеті через кваліфікований електронний підпис "Дія.Підпис";

електронних послуг Пенсійного фонду, авторизувавшись в особистому кабінеті через кваліфікований електронний підпис "Дія.Підпис"; через відеоконференцзв’язок з працівником ПФУ за попередньо поданою заявою: на сеансі показати паспорт або інший документ для посвідчення особи та відповісти на питання;

з працівником ПФУ за попередньо поданою заявою: на сеансі показати паспорт або інший документ для посвідчення особи та відповісти на питання; через посольства або консульства України за кордоном: вони видають документ на підтвердження перебування людини серед живих, який разом із заявою про продовження виплат (у довільній формі) потрібно надіслати до терцентру ПФУ поштою або через портал, додавши сканкопії документів та підписавши звернення кваліфікованим електронним підписом;

за кордоном: вони видають документ на підтвердження перебування людини серед живих, який разом із заявою про продовження виплат (у довільній формі) потрібно надіслати до терцентру ПФУ поштою або через портал, додавши сканкопії документів та підписавши звернення кваліфікованим електронним підписом; особисто в сервісному центрі чи банкові на підконтрольній Україні території, надавши паспорт громадянина чи інший документ для ідентифікації.

Для продовження нарахування пенсій для жителів тимчасово окупованих територій або тих, хто виїхав з них, існує ще одна умова: неодержання виплат від Росії.

Повідомити ПФУ про це можна через вебпортал у рубриці "Дистанційне інформування", авторизувавшись за допомогою КЕП чи з накладанням "Дія.Підпису". Також зробити це можна під час відеоконференції або особисто, подавши заявку до будь-якого сервісного центру фонду.

Тарифи Нової пошти на доставлення посилок зміняться

З 1 грудня Нова пошта оновлює свої тарифи на послуги доставлення. Зміни стосуються для поштових і великогабаритних відправлень типу вантаж, палети, шини та диски.

Доставлення документів між відділеннями коштуватимуть:

локальні (по місту) – 60 гривень ;

; по Україні – 70 гривень.

Раніше тариф був однаковий для обох категорій – 65 гривень.

Поштові відправлення до 30 кілограмів за оновленими тарифами коштуватимуть:

Локальні тарифи (по місту)

60 гривень – посилки до 2 кілограмів (без змін);

100 гривень – до 10 кілограмів (+10 гривень);

160 гривень – до 30 кілограмів (+20 гривень).

Доставлення по Україні

80 гривень – посилки до 2 кілограмів (без змін);

120 гривень – до 10 кілограмів (+10 гривень);

180 гривень – до 30 кілограмів (+20 гривень).

При доставленні у поштомат потрібно буде доплачувати +10 гривень за кожне місце для документів та посилок. У разі доставлення або забору відправлення кур’єром для цих категорій також діятиме доплата +50 гривень.

Доставлення посилок у селище або село за оновленими тарифами передбачає доплату +25 гривень. За габарит понад 120 сантиметрів або без коробки +100 гривень за кожне місце.

Водночас для відправки з селища або села не передбачено додаткових витрат.

Чи зростуть у грудні виплати родинам Героїв Небесної Сотні?

З 1 грудня зростуть щомісячні доплати до пенсій непрацездатним членам сімей Героїв Небесної Сотні. Вони збільшаться до 12 971 гривні.

Якщо в родині двоє або більше непрацездатних членів, суму виплати розподіляється між ними порівну. Доплату можуть отримувати:

люди, які отримують пенсії у разі втрати годувальника;

люди, які одержують пенсію за віком або по інвалідності.

Зверніть увагу! Сума виплачуваної пенсії з урахуванням доплати не може перевищувати 23 610 гривень.

Коли останній день подачі заявки на "зимову тисячу"?

24 грудня завершується термін подачі заявок на отримання 1 тисячі гривень від держави. Виплачуватимуть її всім громадянам України незалежно від віку.

Подати заявку на "зимову тисячу" можна через Дію та особисто, а після її опрацювання гроші надійдуть на картку "Національний кешбек".

Також взяти участь у програмі можна, особисто звернувшись у відділення Укрпошти. У такому разі виплата прийде на спеціальний рахунок.

Витратити гроші потрібно до 30 червня 2026 року. За них доступне придбання:

ліків;

харчових продуктів українських виробників;

сплату поштових та комунальних послуг;

книг.

Також "зимову тисячу" можна переказувати як благодійні внески.

Чи зростуть комунальні тарифи в грудні?

В Україні діє мораторій на підвищення комунальних тарифів під час воєнного стану та впродовж пів року після його припинення. Тож тарифи на опалення, газ та гарячу воду перебуватимуть на тому ж рівні, що й у листопаді.

Для побутових споживачів компанії "Нафтогаз" діє фіксований тариф на газ по 7,96 гривні за кубометр. Тарифи на опалення відрізняються. Для будинків із централізованим обігрівом його визначає постачальник теплової енергії. Через це в різних областях і містах тарифи на опалення відмінні.

Населення сплачує за електроенергію за тарифом 4,32 гривні за кіловат-годину. Водночас власники двозонних лічильників можуть платити за двома тарифами:

4,32 гривні за кіловат – на денному тарифі з 7:00 по 23:00;

2,16 гривні за кіловат – на нічному тарифі з 23:00 до 7:00.

Підвищення тарифу на електроенергію можливе у 2026 році. За прогнозом Міністерства фінансів до 2028 року, щорічно ціни зростатимуть на 15% (плюс-мінус 5%).

Яким буде курс долара в грудні?

Офіційний курс долара в листопаді двічі перевищив історичний максимум і сягнув 42,40 гривні. Це впливає на зростання готівкового курсу.

За прогнозом фінансового аналітика Андрія Шевчишина, до завершення 2025 року офіційний курс долара може зрости ще на 1 – 2 гривні. На думку експерта, Нацбанк дозволить курсу зміститися в діапазон 43 – 44 гривні за долар. Водночас готівковий ринок перевищить ці позначки приблизно на 25 – 50 копійок.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків На початку місяця попит, пропозиція зростає, люди заводять валюту під виплати, премії, зарплати. Ми бачимо невеличкі коливання, але попереду очікується зростання.

На 1 грудня Нацбанк розрахував офіційний курс на рівні 42,26 гривні за долар.

Коли завершується приймання заяв на "Зимову допомогу"?

Зимові 6 500 гривень призначені для підтримки найбільш вразливих категорій населення України. Подавати заяву на виплату можна до 17 грудня.

Зробити це можна двома способами:

особисто у відділенні Пенсійного фонду;

онлайн через Дію.

Скористатися виплатою потрібно впродовж 180 днів з моменту отримання. Гроші можна витрачати на ліки, вітаміни, одяг та взуття.

"Зимова допомога" доступна для одиноких пенсіонерів, які отримують надбавку на догляд, та людей з інвалідністю I групи серед ВПО. Також нею можуть скористатися батьки чи опікуни для:

дітей під опікою або піклуванням;

дітей з інвалідністю;

дітей-вихованців прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);

дітей з-поміж ВПО, які одержують допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;

дітей із малозабезпечених сімей віком до 18 років.

Які оновлення готує Укрзалізниця в грудні?

Укрзалізниця запроваджує щогодинний рух поїздів між Львовом та Києвом з 14 грудня. Більшість рейсів діятимуть цілорічно з кількома винятками для непікових періодів перевезень.

Тактовий рух передбачає, що поїзди курсують з чітким повторюваним інтервалом. Відправлення відбуватимуться щогодини в один і той самий час.

Також УЗ презентувала новий графік на 2025 – 2026 роки, який запрацює з 14 грудня. У ньому – 11 нових поїздів, зокрема рейси:

№47/48 (Краматорськ) Барвінкове – Чоп;

(Краматорськ) Барвінкове – Чоп; №33/34 Кривий Ріг – Івано-Франківськ;

Кривий Ріг – Івано-Франківськ; оновлений маршрут №113/114 Харків – Ужгород.

У грудні також планують пілотний запуск програми "УЗ 3000". Вона передбачає 3 тисячі безплатних кілометрів для подорожей Україною. Спочатку програма діятиме на маршрути, що курсують на прифронтові території.

Коли відкриють головну новорічну ялинку України?

На Софійській площі в Києві розпочали встановлення головної новорічної ялинки країни. Очікують, що її відкриття відбудеться 6 грудня – на День святого Миколая.

На облаштування ялинки не спрямовуватимуть коштів із бюджету. Натомість витрати покриють меценати.

Кияни помітили, що монтаж ялинки на Софіївській площі розпочався 27 листопада. На локації планують також встановити ковзанку та будиночки для продажу гарячих напоїв та кондитерських виробів.

Зауважимо! Окремих масових заходів на Софійській площі не проводитимуть.