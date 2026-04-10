Соцвиплати після змін: у Міністерстві пояснили, чи зменшать допомогу

В Україні планують оновити систему соціальної допомоги, від кількох виплат перейти до однієї. Основне питання, яке турбує українців – чи вплинуть ці зміни на суму державної підтримки та як саме.

Чи скоротять соцвиплати для українців?

Про те, чи зміниться система соціальної допомоги, в інтерв'ю Forbes розповів міністр соцполітики.

Денис Улютін зазначив, що нині в Україні не планують скорочувати базові соціальні виплати в межах змін до системи допомоги. Скорочення можливі лише для деяких категорій, але це станеться через зміну умов виплат.

Щодо змін у системі міністр наголошує, що зменшення соціальних видатків не може бути головним і найпершим кроком.

Загальний бюджет міністерства становить 476 мільярдів гривень, з яких понад 200 мільярдів гривень – трансферт Пенсійному фонду. Зрізати це неможливо. Це гарантія, яку зобов'язані виплачувати,

– пояснив Улютін.

Від додав, що другою за величною частиною видатків є підтримка людей, які потрапили у складні життєві обставини. Тут бюджет складає понад 100 мільярдів гривень і саме тут "можливе скорочення, але лише через зміну підходу".

Потрібен перехід від виплат "за статусом" до підтримки на основі потреб, яка є строковою, адресною та з чітко визначеними правилами. Над цією концепцією працюємо,

– зазначив міністр.

Зокрема він пояснив, що нині мета Кабміну уникнути скорочень соціальних видатків. Над цим разом працює урядова команда й парламент. Станом на зараз ризиків для бюджету немає, бюджет ПФУ зокрема збалансований та бездефіцитний.

Що зміниться з новою програмою соцдопомоги?

Також Улютін пояснив, що ідея перейти на базову соціальну підтримку має вдосконалити систему – зробити її більш прозорою. Зокрема базова допомога об'єднає різні види виплат в одну.

Зараз триває експеримент із запровадження такого підходу. Він вже охоплює 56 000 сімей. Його бюджет цього року – 9,2 мільярда гривень. Поки що йдеться про об'єднання кількох виплат: допомоги малозабезпеченим сім'ям, допомоги одиноким батькам, тимчасової допомоги дітям тощо,

– додав міністр.

За цією програмою, міністерство хоче забезпечити родини на рівні 4,5 тисячі гривень на людину, відповідно до мінімальної необхідної на життя суми.

Водночас міністр пояснює, що ці гроші майже на 1,2 тисячі гривень більші від прожиткового мінімуму, який теж не відповідає реальним цінам.

Що відомо про квітневу соцдопомогу для українців?

Водночас в Україні вже почали виплачувати соцпідтримку для вразливих категорій населення. Юлія Свириденко повідомила, що одноразові виплати у 1,5 тисячі гривень вже отримали 9,7 мільйона українців. Запланований обсяг допомоги – на 13 мільйонів людей.

Пенсійний фонд України вже здійснив виплати для 9,7 мільйона пенсіонерів: для 8 мільйонів з них кошти надійшли на банківські рахунки, для 1,7 мільйона надходять через Укрпошту. Виплати ще для 1,6 мільйона отримувачів соціальних допомог будуть профінансовані до кінця тижня,

– зазначила прем'єр-міністерка.

Відомо, що ці виплати надають, як підтримку, за рахунок зекономлених коштів у першому кварталі завдяки тому, що в Мінсоцполітики уточнювали чисельність отримувачів та верифікації даних за бюджетними програмами.

