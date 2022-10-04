На українців чекають віялові відключення цієї зими: що робити без світла

Через повномасштабне вторгнення енергосистема України матиме проблеми. Росія "вимикатиме" світло Україні, аби утворити дефіцит електроенергії та посіяти паніку. Що робити у таких випадках, читайте у матеріалі.

Відключення світла можливі

Як розповів 24 каналу Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, основа енергосистеми України – це атомні електростанції. І якщо, один або два енергоблоки АЕС вийдуть з ладу, навіть на короткостроково, то Україна не матиме чим замістити дефіцит.

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Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій Треба бути готовим до віялових відключень електроенергії.

І тут варто треба пам’ятати про критичну інфраструктуру, лікарні, пологові будинки тощо. Електрогенераторів на всіх не вистачить.

Як підготуватися до втрати електроенергії

Без сумніву, влада розглядає різні сценарії проходження опалювального сезону і реагуватиме згідно з виявленими проблемами.

Максим Білявський розповів, що центральні органи влади України мають чіткі плани стосовно позаштатних ситуацій.

Максим Білявський Колишній директор з комунікацій Групи Нафтогаз В разі руйнування енергетичної інфраструктури електроенергія чи природний газ мають подаватися через аварійні й дублюючі системи.

Якщо зникло світло у багатоквартирних будинках, мешканці можуть використати генератор, проте є деякі нюанси.

Мінімальний генератор, який необхідний для отримання електроенергії — це 3—5 кіловатів на квартиру. Якщо у під'їзді 40 квартир, то потрібно генератора, з потужність від 100 до 120 кіловатів. У такому разі, його вага сягатиме 500 кілограмів, споживатиме він десь 2 літри солярки на годину роботи, а ціна коливатиметься від 300 до 400 тисяч гривень.

Ми розуміємо, що це фактично не можливо у багатоквартирних будинків, адже ані влада не зможе закупити такий генератор, ані мешканці. Таким чином, люди стають заручниками ситуації. Єдине, що можуть жителі – це чекати, коли буде перепідключена мережа з однієї на іншу,

– каже Олег Попенко, експерт з ЖКП та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг.

У приватному секторі генератор цілком підійде для отримання електроенергії. Генератор на 5 – 7 кіловатів забезпечуватиме електроенергією будинок для 3 – 4 мешканці.

Андрій Закревський, експерт з енергетики, радить у разі відключення світла у квартирах, подумати, як саме жителі за період вимкнення світла ходитимуть в туалет, адже каналізація не працюватиме. Тоді варто зібратися і зробити спільний туалет на дворі біля будинку.

Якщо у будинку опалення пов'язане з електроенергією, то треба запастися акумуляторами, які хоча б на годину в день могли вмикати котел і прогрівати квартиру. Щодо приготування їжі, то якщо у вас приватний будинок і ви маєте пічку, на ній без проблем можна приготувати щось. Якщо ж її немає, то можна купити балон з газом і під'єднати до газової плити.

Та все ж, експерт наполягає на переїзді з будинку, якщо 3 – 4 дні немає електроенергії.

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Що купити у разі відключення світла

Відсутність електроенергії у багатоквартирному будинку – це непрацююча каналізація, відкачка, немає гарячої та холодної води, а також опалення. Це унеможливлює повноцінне проживання.

Якщо світло зникло лише тимчасово, то вам пригодяться:

Павербанки;

Ліхтарики;

Свічки;

Теплий одяг;

Запаси додаткової води;

Генератори;

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