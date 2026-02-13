Зовнішній борг Росії рекордно зріс за останні 20 років: звідки він, якщо грошей ніхто не дає

Розмір державного зовнішнього боргу Росії перевищив 60 мільярдів доларів станом на 1 лютого 2026 року. Подібного зростання не фіксували впродовж останніх двох десятиліть.

Чому це відбулося й що означає для економіки Росії в етері 24 Каналу пояснив економіст Олег Пендзин.

Чому зріс державний зовнішній борг Росії?

Нині практично всі країни світу мають дефіцит бюджету, тобто перевищення видатків над доходами. Його покривають завдяки внутрішнім джерелам і зовнішнім запозиченням. Ці гроші дають змогу розвивати економіку, тож нарощування боргу є вигідним навіть для великих країн.

Зовнішній держборг Росії, за інформацією російських ЗМІ з посиланням на дані Мінфіну РФ, уперше з 2006 року зріс до 61,97 мільярда доларів.

За словами економіста Олега Пендзина, причиною зростання є не великі позики, а внутрішня переоцінка старих боргів, яка сталася на тлі укріплення рубля.

Росії сьогодні ніхто грошей не дає. Мова йде про внутрішній перерахунок. Росія з 22-го року повністю відрізана від міжнародних фінансових ринків,

– говорить експерт.

Зростання боргу росіяни також пояснюють залученням боргового фінансування. Як зауважує Олег Пендзин, Росія має взаєморозрахунки з Китаєм, але йдеться не про позики, а про товарні позиції. Щодо запитів на кредити Пекін двічі відмовив.

З огляду на фінансову ізоляцію після початку повномасштабної війни Росії для покриття дефіциту довелося використовувати свій Фонд національного добробуту. Його формували з частини відрахувань від проданих на експорт нафтопродуктів.

На початку активної фази бойових дій цей фонд становив близько 130 мільярдів доларів. Зараз там лишилося 28 – 29 мільярдів, які номіновані в юанях. Все, там більше нічого немає. Останні залишки золота вони продавали торік Китаю для того, щоб стабілізувати державний бюджет,

– говорить Олег Пендзин.

Довідково: Зовнішній борг країни – це заборгованість, що утворються через залучення іноземного капіталу. Країна бере позики та кредити в міжнародних організаціях, як-от МВФ і Світовий банк, держав, приватних банків, а також виставляє на міжнародний ринок цінні папери. Користується грошима, а також поступово виплачує основну суму та відсотки.

Як зазначив Олег Пендзин, основним тягарем для бюджету є не саме тіло боргу, адже його потім перекредитовують, а відсотки, які країна має сплачувати за обслуговування цього кредиту.

Що Росія робить для покриття дефіциту бюджету?