Обсяги закупівель зростають: ЄС почав купувати більше зрідженого газу з Росії
- За першу половину 2025 року ЄС імпортував з Росії зрідженого газу на 4,4 мільярда євро, що більше ніж у минулому році.
- Найбільшим постачальником зрідженого газу до ЄС залишається США, забезпечивши імпорт на суму приблизно 13,7 мільярда євро у цей період.
За першу половину 2025 року ЄС імпортував з Росії більше зрідженого газу ніж торік. Загальний обсяг сягнув 4,4 мільярда євро.
Як ЄС купує російський газ?
Для порівняння, у аналогічний період торік було імпортовано майже – 3,47 мільярда євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.
Водночас потрібно зауважити, що за 6 місяців ЄС загалом імпортував ЗПГ на 26,9 мільярда євро. Більшість надійшло з США – на приблизно 13,7 мільярда євро.
Якщо спиратися на дані Єврокомісії, видно, що найбільшим постачальником ЗПГ у Європу були саме США.
Росія постачає трубопровідний газ до ЄС по одному газопроводу – "Турецькому потоку". Постачання призначені лише для кількох країн, таких як Угорщина та Словаччина,
– наголошує видання.
Переважно у Європу ЗПГ з Росії доставляється морськими танкерами. Потрібно зазначити, що ЄС загалом не вводив обмеження на російський зріджений газ.
Російська нафта в основному підпадає під ембарго ЄС, введене в 2023 році. Санкції щодо російського газу поширюються лише на трубопровідний та передбачають виключення для Будапешта і Братислави,
– йдеться у повідомленні видання.
Важливо! Є країни, які раніше відмовились від російського газу у добровільному порядку. Йдеться, зокрема, про країни Балтії, Польщу та Австрію.