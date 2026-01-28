На тлі інфляції, зростання цін і відключень світла: чи знизить Нацбанк облікову ставку

Наприкінці 2025 року на тлі низької інфляції та контрольованої девальвації гривні лунали припущення, що Нацбанк може знизити облікову ставку на початку 2026-го. Однак руйнування енергоінфраструктури дещо відсунуло ці плани.

Що відбувається з цінами в Україні?

Деталі розповів 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв. За його словами, наслідки енергетичної кризи можуть істотно вплинути на споживчі ціни.

Наразі в Україні малий і середній бізнес працюють нерівномірно, подекуди хаотично, а частина підприємств тимчасово зупиняється.

Водночас великий бізнес потребує значно більше електроенергії, тож стикається з іще серйознішими проблемами. Це підвищує ризики прискореного зростання інфляції – понад попередні прогнози.

За попередніми оцінками, за підсумками січня споживчі ціни можуть зрости на понад 1% замість очікуваних 0,3 – 0,5%. Утім, частина цього подорожчання може проявитися поступово, а офіційна статистика відобразить його лише на початку березня.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Зауважу: ця зима є однією із найскладніших для економіки з початку повномасштабної війни. Підприємства більше зосереджені на підтримці поточної діяльності, ніж на довгостроковому розвитку. А люди заклопотані виживанням.

Уже зараз фіксують подорожчання пального, окремих продовольчих товарів із високою енергомісткістю виробництва, а також частини побутових товарів, що допомагають пережити перебої з електропостачанням і відсутність тепла. Зростають і ціни на послуги – через ускладнену логістику.

Основним фактором залишається скорочення пропозиції за високого попиту. Водночас окремі товари подорожчали на 5 – 10% "із запасом" – на випадок подальшого погіршення ситуації в енергетиці. За словами експерта, часто це є єдиною можливістю бізнесу "перестрахуватися" й залишитися на плаву.

І стан невизначеності лише посилює наявні в суспільстві страхи: наприклад, мати надмірні запаси харчів, води та інших товарів широкого вжитку,

– пояснив він.

Чи знизить Нацбанк облікову ставку?

Банкір вважає найбільш імовірним збереження облікової ставки на поточному рівні 15,5% на засіданні Нацбанку в четвер, 29 січня, зважаючи на поточні економічні та енергетичні обставини.

Наступне засідання регулятора заплановано на 19 березня, тому ставка залишатиметься стабільною щонайменше протягом року, каже експерт.

До слова, у найближчі півтора місяця очікують корекцію річних макропрогнозів, однак остаточні висновки робити зарано – через невизначеність наслідків енергетичної кризи.



Прогноз облікової ставки НБУ / Дані за жовтень 2025 року

Довідка: облікова ставка – це ключова процентна ставка Нацбанку. Вона є основним орієнтиром вартості грошей та індикатором поточних і майбутніх змін у монетарній політиці, що має найбільший вплив на мотиви поведінки та очікування економічних агентів.

Що ще варто знати про ситуацію?