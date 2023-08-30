"Викрадення" учителів і червоні доріжки: як красиво організувати лінійку на 1 вересня
Вже 1 вересня учні та вчителі, попри війну, зможуть зібратися на урочисту лінійку з нагоди старту нового навчального року. Частина долучиться до урочистостей на День знань дистанційно.
24 Канал зібрав оригінальні сценарії лінійок для учнів та вчителів на 1 вересня. Також розповідаємо, як і чим креативно замінити ці лінійки.
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Сценарії лінійки на 1 вересня 2023
Цей сценарій загальношкільної урочистої лінійки, присвяченої Дню знань, буде корисним педагогам-організаторам. Він присвячений зустрічі з друзями і вчителями, радості спілкування, знайомству з новими навчальними предметами, пізнанню невідомого і цікавого. І нагадає випускникам, що це їхній останній першовересень у рідній школі як її учнів.
Що організувати замість лінійки – креативні ідеї
Ви можете також організувати нестандартний початок навчання. І ось які креативні ідеї вам у цьому допоможуть.
Червоний килим
Замість стандартних урочистостей 1 вересня можна організувати, як у США, Red Carpet Day. Червона доріжка завжди асоціюється з популярними подіями чи прем'єрами. Така урочистість зробить повернення до школи особливим для дітей. Червоний килим можете постелити біля входу у школу. Учнів усі вітатимуть гучними оплесками. А у самій школі можете також організувати фотозону.
"Викрадення" вчителів
Як варіант – організація пікніка замість святкової першовересневої лінійки. Як це зробили учні однієї із київських шкіл. Шкільне подвір'я при цьому можна розділити на зони для різних класів. Там діти можуть спілкуватися, послухати лекції чи помалювати. Що цікаво, 11-класники можуть навіть переодягнутися у піратів і "викрасти" вчителів. А щоб визволити педагогів, молодші учні мають виконати різні інтелектуальні завдання.