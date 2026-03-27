Альтернатива російському: у квітні стартує важлива програма для розвитку українського контенту
- У квітні стартує програма "1000 годин українського контенту".
- У її межах фінансуватимуть створення українського культурного продукту в різних напрямах.
У квітні стартує дія програми "1000 годин українського контенту". Уряд вже погодив відповідну постанову.
Про це повідомляє Міністерство культури. У відомстві зазначили, що програма працюватиме через відкриті конкурси та відбір за чіткими правилами та експертною оцінкою.
Хто може взяти участь у програмі?
У межах цієї програми фінансуватимуть створення українського культурного продукту у таких напрямах:
ігрові фільми та серіали;
неігрові документальні фільми та серіали;
анімаційні фільми та серіали;
фільми для дитячої аудиторії;
сучасна музика;
перформативне мистецтво;
візуальне мистецтво;
аудіовізуальні шоу;
відеоролики для соціальних мереж.
Наше завдання – наповнити інформаційний простір українськими історіями, посилити культуру та стійкість суспільства, створити альтернативу російському контенту. Сформувати українське інформаційне середовище для зростання та становлення молоді,
– заявила очільниця Мінкульту Тетяна Бережна.
Цікаво! У лютому Тетяна Бережна повідомила "Інтерфакс-Україна", що Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення готує проєкт постанови, який закладе механізм для процедури вилученням з обігу російської видавничої продукції.
І додала, що проєкт має на меті створення конкурентного культурного продукту для формування українського культурного середовища. Також покликаний розвивати культурні та креативні індустрії для покращення економіки.
Подати заявки можна буде з 3 квітня 2026 року. Приймання триватиме до червня.
Що відомо про проєкт?
Наприкінці вересня 2025 року президент Володимир Зеленський анонсував програму "1000 годин українського контенту".
Через два місяці уряд затвердив Держбюджет на 2026 рік, у якому Мінкульт отримав 4 мільярди на цю програму.
Президент при цьому заявив, що в Україні створюватимуть контент на противагу російському. Україна почала роботу над створенням тисяч годин контенту, який би формував альтернативу ворожому.