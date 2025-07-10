Як швидко вивчити назви 12 місяців українською

Усе наше життя та діяльність прив’язані до календаря: робота, відпустка, навчання, канікули, терміни виконання завдань. А тому знання календаря – його місяців та їх тривалості – базова частина побутової інформації.

Назви 12 місяців потрібно вивчати як маленьким українцям, так і іноземцям, що живуть в Україні чи вивчають нашу мову. Як утворилися назви та як їх швидко вивчити розповідає 24 Канал.

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Чому назви місяців вивчити складно

Складність при вивченні назви місяців українською полягає у тому, що вони відрізняються від європейських, які походять з латиниці. А тому важчі для запам’ятовування іноземцям.

Назви склалися ще у слов’ян, які називали певний період року на основі спостережень за природою та господарською діяльністю, без урахування визначеної кількості днів. Тому назви зародилися на основі народної уяви, сезонних спостережень та асоціацій.

Історія та походження назв українських місяців

Спочатку звернемо увагу і на сезони – зима, весна, літо, осінь. І те, що у слов’ян новий календарний рік розпочинався навесні, у березні, з пробудженням природи. Щодо назв місяців, то етнографи наводять кілька варіантів до одного та ймовірне походження назв місяців українською мовою, відповідно до природних явищ.

Зима

Грудень (мав ще назву студень) – назва зародилася від настання морозів – холоднечі та того, що земля бралася грудками, зокрема дороги.

Січень (просинець, тріскун) – назва вказує і на снігопади – січе сніг і на січеня, тобто половину, середину зими. А ще у цей час різали – сікли сухі дерева для обігріву домівок.

Лютий (сніжень) – у цей місяць найчастіше лютують морози та заметілі, земля промерзла, на вулиці холодно – люто.

Морозно і люто, на дворі – лютий / Freepik

Весна

Березень (березоль, березозоль) – назва походить від дерева берези. Тут існує дві версії: починається період збирання березового соку – весняний сокорух, який споживали; і від періоду спалювання березового лісу для отримання золи, яку використовували, як добриво.

Квітень (цвітень, лукавець, снігогон) – період початку цвітіння дерев. А інші назви народились від весняних повеней та мінливої погоди.

Травень (травник) – час буяння зелені – трави та її цвітіння.

Квітень – це про цвітіння дерев / Freepik

Літо

Червень (ізок, червець) – найпопулярніша версія – час достигання червоних ягід – черешні, суниці, вишні. Червено – червоно. Інша назва – від слова “червець” (черв) – час формування гусениць комах, які були шкідниками.

Липень (липець, грозник) – час цвітіння дерева липа, яке шанували як лікарську рослину.

Серпень (жнивець) – завершення літа – час жнив, де головним знаряддям праці був серп. Серпиком ще називали фазу молодого місяця.

Серп – це серпень і жнива / Freepik

Осінь

Вересень (хмурень, ревун) – період перших прохолодних дощів, вітрів та похмурого неба. Але це час цвітіння рослини верес.

Жовтень – жовтіє листя на деревах. Його ще називали весільником, бо це час, коли закінчувалися городньо-польові роботи і можна було святкувати одруження.

Листопад (падолист) – час, коли опадає листя з дерев. Уже можуть бути перші морози.

Жовтень – коли листя жовте / Freepik

Чому важливо знати українські назви місяців?

Назви українських місяців несуть в собі давнє коріння, розуміння того, як формувалися уявлення, традиції українців. Вони про тісний зв’язок з природою, прив’язаність людей до її циклів – серпень – це про серп, зерно, урожай.

В українських назвах немає відсилання до богів, як у латинських, а лише до циклу життя, єднання з природою - тут інша історія створення назв. У січні ми січемо, а не молимось Янусу, а у травні – милуємось травою, а не згадуємо богиню Майю.

Знання назв місяців, їх походження та значення дає змогу розуміти ідентичність українців, умови формування культури та цінностей, зокрема фольклору, у якому теж фігурують назви місяців. А також свят, традицій та звичаїв у яких тісно переплелися християнські цінності та вшанування природи – язичницькі мотиви.

Ефективні методи та лайфхаки для запам’ятовування 12 місяців українською

Як вивчити українські місяці швидко та назавжди? Фахівці-мовознавці радять вивчати назви місяців з дітьми якомога раніше. Але звертати увагу на зміну сезонів та як міняється природа – квітнуть дерева, трава цвіте, дозрівають ягоди, цвіте липа, жовтіє листя, а потім і падає.

У дитячих садочках та початкових класах для вивчення назв місяців є віршики, які полегшують запам’ятовування як назви, так і послідовності їх у році.

Місяці на українській мові, у віршиках, одразу ідуть з асоціацією – явищем, кольором, рослинами, що логічно пояснити та запам’ятати.

Січень морозом січе,

Лютий вітерець гуде.

Березень березу чує,

Квітень квітами дивує.

Травень стеле нам луги,

Червень – ягід кольори.

Липень липово пливе,

Серпень хлібом нас зове.

Вересень в росі бринить,

Жовтень золото сипне.

Листопад все познімав,

Грудень снігом закував.



У січні сніг мете,

Лютий носик обпече.

В березні весна приходить,

А у квітні все вже родить.

У травні квіти зацвітають,

В червні ягоди збирають.

У липні сонце дуже гріє,

Серпень ниви золотіє.

В вересні шкільні дзвінки,

Жовтень фарби нам несе.

Листопад – листки летять,

А грудень – зима вже знову в нас!

Є календарі, плакати, намальовані тематичні малюнки, створені пісеньки та танці, що відображають асоціативні рухи – жати серпом чи те, як опадає листя.

Як вивчити українські місяці

Як вивчити 12 українських місяців, коли для вас назви чужі? Якщо ми говоримо про вивчення назв іноземцями, то тут краще працює інший лайфхак – асоціація: доповнення ілюстраціями чи словами-ключами. Слова-ключі можуть бути різні – це і свята, які у цей місяць святкують цікаво й урочисто чи слово, яке є частиною назви місяця чи навіть кольори.

Асоціації до назв місяців / Freepik

Грудень – грудка, Різдво; січень – сніг, Новий рік; лютий – люто, сильні морози; березень – береза, квітень – квіти, квітнуть дерева; травень – трава; червень – червоно чи черв’як; липень – цвіте липа; серпень – серп, жнива; вересень – квітне верес; жовтень – жовтіє листя; листопад – опадає листя з дерев.

Мнемонічні фрази для кожного місяця

Серед вправ, які полегшують запам’ятовування – мнемонічні фрази. Це речення чи віршики, на початку яких знаходиться літера, з якої починається назва місця. Мнемоніка – це сукупність способів та методів, що полегшують запам'ятовування та збільшують обсяг пам'яті шляхом створення штучних асоціацій. Мета мнемонічних фраз викликати асоціації з образами, емоціями або діями, щоб активувати довготривалу пам’ять.

Їх можна придумати самому чи знайти в у мережі інтернет. Так вивчають правила української мови, кольори веселки і назви місяців.

Якщо вам складно запам’ятати місяці, спробуйте одну з мнемонічних фраз. Як вивчити місяці року - спочатку врахуйте, послідовність від першого до 12 місяця, як починається рік – з січня по грудень і перші літери назв місяця – С, Л, Б, К, Т, Ч, Л, С, В, Ж, Л, Г.

Сильний Лев Біжить Квітучим Трав’яним Чарівним Лугом Серед Вечірньої Жаркої Літньої Гори.

Солом’яна Лялька Бере Краску Та Чарує, Луки Світяться Вишнями, Жук Листя Гризе.

Ви можете самостійно придумати свою фразу, згенерувати її за допомогою ШІ чи вигадати історію, казку, небелицю.

Мнемонічні фрази, щоб вивчити місяці / Freepik

Висновки

Знання українських назв 12 місяців – це не лише мовна необхідність, а глибокий дотик до народної культури, природи та традиції. Їхнє походження базується на циклі життя, сезонних змінах і господарському досвіді – усе те, що формувало світогляд українців. Українські назви вражають образністю та поетичністю.

Їх варто знати як дітям, так і дорослим, українцям і тим, хто вивчає мову. Аби полегшити вивчення, ефективними є методи асоціацій, мнемонічні фрази, тематичні ілюстрації, вірші, пісеньки й спостереження за природою – усе, що допомагає оживити слово й вплести його в особисту пам’ять.

Назви місяців є не просто словами, а частинкою національної самоідентифікації українця.