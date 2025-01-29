Скільки студентів взяли академвідпустки з 2022 року, щоб захищати Україну
- З 2022 по 2024 рік 1100 студентів взяли академвідпустки, щоб захищати Україну на фронті.
- Серед них 1036 чоловіків та 64 жінки.
Упродовж 2022 – 2024 років 1100 студентів, які здобували освіту на бакалавраті, магістратурі та аспірантурі, перервали навчання в університетах України, бо пішли на фронт. Серед них – 1036 чоловіків та 64 жінки.
Про це йдеться у відповіді державного підприємства "Інфоресурс" на інформаційний запит УП. Їхня частка суттєво збільшилася порівняно з довоєнним періодом, зазначає 24 Канал.
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Скільки студентів взяли академвідпустки з 2022 року для захисту України
За статистикою, у 2022 році 33 жінки та 484 чоловіки, які здобували вищу освіту, взяли академічну відпустку і пішли захищати нашу державу від агресора.
Водночас у 2023 році їхня кількість дещо зменшилася – 20 жінок та 319 чоловіків.
У 2024 році 11 жінок та 233 чоловіки замість університетських аудиторій обрали військову службу.
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Скільки вступників торік стали студентам вишів України
- У ДП "Інфоресурс" також повідомили, що протягом 2024 року до вишів України на бакалаврат вступили 197 тисяч студентів.
- Це найменша кількість за останні дев'ять років.
- Серед них було близько 99 тисяч жінок та майже стільки ж чоловіків.
- У 2023 році кількість чоловіків-вступників була орієнтовано на 46 тисяч більша, ніж кількість жінок.