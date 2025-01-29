Об этом говорится в ответе государственного предприятия "Инфоресурс" на информационный запрос УП. Их доля существенно увеличилась по сравнению с довоенным периодом, отмечает 24 Канал.

Смотрите также Меньше всего за девять лет: сколько поступающих стали студентами вузов Украины в 2024 году

Сколько студентов взяли академотпуск с 2022 года для защиты Украины

По статистике, в 2022 году 33 женщины и 484 мужчины, которые получали высшее образование, взяли академический отпуск и пошли защищать наше государство от агрессора.

В то же время в 2023 году их количество несколько уменьшилось – 20 женщин и 319 мужчин.

В 2024 году 11 женщин и 233 мужчины вместо университетских аудиторий выбрали военную службу.

Смотрите также За отказ отчислят из вуза: как будет происходить базовая военная подготовка студентов

Сколько поступающих в прошлом году стали студентам вузов Украины